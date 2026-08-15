Казахстанцы запустили музыкальный челлендж в честь Шәмши Калдаякова
К музыкальной эстафете присоединяются жители разных регионов страны.
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В Казахстане проходит музыкальный челлендж, посвященный творчеству выдающегося казахского композитора Шәмши Калдаякова. В социальных сетях блогеры, общественные деятели, артисты, представители молодежи и творческих коллективов исполняют его песни и передают музыкальную эстафету друг другу.
Челлендж приурочен ко дню рождения композитора, который отмечается 15 августа. Участники записывают видео с исполнением известных произведений Шәмши Калдаякова и публикуют их в социальных сетях, предлагая другим пользователям продолжить инициативу.
В частности, исполнение песен композитора поддержали представители Ордабасинского районного дома культуры. Певица Ыбырахым Ләйла Сабитқызы приняла эстафету от Берика Сағатбекулы и продолжила челлендж исполнением произведения Шәмши Калдаякова.
В Астане инициативу также поддержали представители сферы культуры, образования и молодежи, творческие коллективы, дети, представители интеллигенции и старшее поколение.
Организаторы отмечают, что цель челленджа — сохранить интерес к музыкальному наследию композитора и объединить представителей разных поколений через его творчество.
Музыкальная эстафета продолжается, и присоединиться к ней может любой желающий — достаточно исполнить любимую песню Шәмши Калдаякова, записать видео и передать челлендж друзьям, коллегам или другим участникам.
Блогеры и общественные деятели Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской и других областей также приняли участие в челлендже.
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