Казахстанцы жалуются на списания денег в «Яндекс Go»: что ответили в компании
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Казахстанцы в социальных сетях сообщают о возможных списаниях денег с банковских карт, привязанных к приложению «Яндекс Go». Пользователи предупреждают друг друга о сбое и советуют временно отвязать карты от сервиса. В компании прокомментировали ситуацию, передает BAQ.KZ.
Одна из пользовательниц Threads опубликовала предупреждение о списаниях денег.
«Срочно открепляйте свои карты с Яндекс Такси, оттуда списываются деньги из-за сбоя! Позвонила мама, предупредила, что по новостям идет предупреждение. Будьте осторожны и перешлите своим родным и друзьям», – написала девушка.Смотреть в Threads
В пресс-службе «Яндекс Go Казахстан» ответили, что информация в публикации не соответствует действительности.
«Информация не соответствует действительности. Просим внимательно относиться к источнику информации. По вопросам о работе сервиса и ошибках просьба обратиться в поддержку сервиса в приложении», – говорится в комментарии компании.
При этом ранее в «Яндексе» подтвердили, что в работе сервиса возникли технические проблемы. Из-за сбоя некоторые платежи могли проходить с ошибками или задержками. В компанию также поступали обращения от пользователей, столкнувшихся с проблемами при оплате заказов.
В «Яндексе» заверили, что все случаи ошибочного списания денег рассмотрят. Однако из-за большого количества обращений служба поддержки может отвечать дольше обычного.
Что происходило с сервисами «Яндекса» ранее
В минувшие выходные пользователи в Казахстане уже жаловались на сбои в работе «Яндекс Go». У некоторых возникали проблемы с созданием и отменой заказов, а также с оплатой поездок.
Одна из казахстанок рассказывала, что после сбоя с ее карты списали более 23 тыс. тенге за несколько поездок, которые фактически не состоялись. В компании тогда подтвердили, что видят обращения, связанные с ошибками при оплате заказов, и пообещали рассмотреть каждый случай ошибочного списания.
При этом в Yandex Qazaqstan уточняли, что отдельные платежи действительно могли проходить с ошибками или задержками из-за технических неполадок. Служба поддержки в этот период работала с повышенной нагрузкой, поэтому решение обращений могло занимать больше времени.
Сбои совпали с проблемами в инфраструктуре «Яндекса» после повреждения одного из дата-центров компании в России. 8 октября Reuters сообщал, что после атаки беспилотников работу дата-центра в Сасово пришлось приостановить, а часть сервисов восстанавливалась.
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