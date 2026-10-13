Казахстанцы жалуются на списания денег в «Яндекс Go»: что ответили в компании

Казахстанцы в социальных сетях сообщают о возможных списаниях денег с банковских карт, привязанных к приложению «Яндекс Go». Пользователи предупреждают друг друга о сбое и советуют временно отвязать карты от сервиса. В компании прокомментировали ситуацию, передает BAQ.KZ.

Одна из пользовательниц Threads опубликовала предупреждение о списаниях денег.

«Срочно открепляйте свои карты с Яндекс Такси, оттуда списываются деньги из-за сбоя! Позвонила мама, предупредила, что по новостям идет предупреждение. Будьте осторожны и перешлите своим родным и друзьям», – написала девушка. Смотреть в Threads

В пресс-службе «Яндекс Go Казахстан» ответили, что информация в публикации не соответствует действительности.

«Информация не соответствует действительности. Просим внимательно относиться к источнику информации. По вопросам о работе сервиса и ошибках просьба обратиться в поддержку сервиса в приложении», – говорится в комментарии компании.

При этом ранее в «Яндексе» подтвердили, что в работе сервиса возникли технические проблемы. Из-за сбоя некоторые платежи могли проходить с ошибками или задержками. В компанию также поступали обращения от пользователей, столкнувшихся с проблемами при оплате заказов.

В «Яндексе» заверили, что все случаи ошибочного списания денег рассмотрят. Однако из-за большого количества обращений служба поддержки может отвечать дольше обычного.

Что происходило с сервисами «Яндекса» ранее

В минувшие выходные пользователи в Казахстане уже жаловались на сбои в работе «Яндекс Go». У некоторых возникали проблемы с созданием и отменой заказов, а также с оплатой поездок.

Одна из казахстанок рассказывала, что после сбоя с ее карты списали более 23 тыс. тенге за несколько поездок, которые фактически не состоялись. В компании тогда подтвердили, что видят обращения, связанные с ошибками при оплате заказов, и пообещали рассмотреть каждый случай ошибочного списания.

При этом в Yandex Qazaqstan уточняли, что отдельные платежи действительно могли проходить с ошибками или задержками из-за технических неполадок. Служба поддержки в этот период работала с повышенной нагрузкой, поэтому решение обращений могло занимать больше времени.

Сбои совпали с проблемами в инфраструктуре «Яндекса» после повреждения одного из дата-центров компании в России. 8 октября Reuters сообщал, что после атаки беспилотников работу дата-центра в Сасово пришлось приостановить, а часть сервисов восстанавливалась.