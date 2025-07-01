В 2024 году Казахстан произвёл 117,9 млрд киловатт-часов электроэнергии, тогда как потребление оказалось выше - 119,9 млрд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom. Это означает, что страна вошла в год с дефицитом энергии в 2 млрд кВт⋅ч, а впереди - ещё более напряжённые сценарии. По прогнозам Министерства энергетики, в 2025 году дефицит может достичь 5,7 млрд кВт⋅ч, а в 2026-м - 2,5 млрд.

Однако уже с 2027 года ситуация должна кардинально измениться: ожидается профицит электроэнергии, который начнёт с 1,2 млрд кВт⋅ч, в 2028 году вырастет до 3,2 млрд, а в 2029 - до 5 млрд. Драйвером перехода от дефицита к избытку станет План развития электроэнергетической отрасли до 2035 года, в рамках которого планируется ввести свыше 26 ГВт новых генерирующих мощностей.

Но путь будет неровным. Уже к 2030 году прогнозируется возврат к дефициту - пусть и небольшому, в 0,6 млрд кВт⋅ч, а вот в 2031 году разрыв между потреблением и производством может вырасти до 6,9 млрд кВт⋅ч. Поэтому для устойчивого энергетического будущего Казахстан делает ставку на ядерную и "зелёную" энергетику.

Ключевым долгосрочным решением станет строительство АЭС. Уже определён лидер международного консорциума - российский "Росатом", который займётся возведением первой атомной станции, завершить которую планируется в 2035–2036 годах. За вторую АЭС, по предварительным данным, будет отвечать китайская корпорация CNNC. Атомная энергетика рассматривается как стабильный источник, способный обеспечить страну энергией на десятилетия вперёд.

Параллельно Казахстан наращивает долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 2024 году она достигла 6,43%, тогда как в 2023 году была на уровне 5,92%. Для сравнения, в 2020 году ВИЭ составляли лишь 2,78%, а в 2014 - всего 0,33%. Согласно поручению главы государства, Казахстан должен довести долю "зелёной" энергии до 15% к 2030 году и до 50% к 2050-му, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

На международной арене Казахстан пока существенно отстаёт от мировых энергетических гигантов. Лидером по объёму производства электроэнергии остаётся Китай - более 10 трлн кВт⋅ч в год. За ним следуют США с 4,4 трлн и Евросоюз с 2,7 трлн. При этом в Китае основным потребителем энергии остаётся промышленность, а в США - домохозяйства. В список крупнейших производителей также вошли Индия, Россия и Япония.

Но Казахстан нацелен не на гонку, а на устойчивое развитие. Страна выстраивает многоуровневую стратегию, в которой сочетаются инновации, международное партнёрство и зелёная повестка. И хотя дефицит электроэнергии в ближайшие годы станет вызовом, он уже сегодня стал катализатором масштабных перемен в энергосистеме страны.