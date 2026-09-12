Казахстану могут выделить более $4 млн на борьбу с изменением климата

Более $4 млн могут направить на климатические проекты в Казахстане. Возможности привлечения финансирования и внедрения новых экологических технологий обсудили представители Казахстана, ООН и международных организаций в рамках Бакинской недели климатических действий. Председатель правления Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Сакен Калкаманов провел встречи с экспертами Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

С экспертами UNEP обсудили проект оценки технологических потребностей Казахстана. Сейчас специалисты готовят его заключительный этап — план действий по внедрению необходимых технологий. Отдельное внимание уделили проекту по сокращению выбросов метана в сельском хозяйстве, в том числе в животноводстве. Казахстан также рассматривает возможность реализации лесоклиматических проектов в рамках Парижского соглашения. Еще одно направление — создание национальной климатической инвестиционной платформы при поддержке Зеленого климатического фонда.

По данным центра, ЮНИДО готов оказывать Казахстану техническую поддержку в запуске и развитии этой платформы. Предполагается, что она позволит координировать климатические инвестиции на уровне страны и в дальнейшем передавать накопленный опыт другим государствам Центральной Азии через региональный хаб зеленой акселерации. Работа над развитием зеленых технологий и привлечением климатического финансирования продолжается в рамках международного сотрудничества Казахстана с UNEP, ЮНИДО и другими организациями.