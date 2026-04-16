В Сенате призвали усилить роль политических партий в Казахстане

Развитие партийной системы будет способствовать укреплению демократических процессов в Казахстане. Об этом заявил Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, действующая система партийного строительства, в том числе формирование партийных списков в рамках пропорциональной модели, уже показывает свою эффективность и будет дальше развиваться.

"Система партийного строительства будет в значительной степени способствовать развитию партийной системы. Потому что в рамках однопалатного парламента формирование партийных списков, то есть пропорциональной системы, дает свои результаты", – отметил Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития демократического общества необходимо усиливать роль политических партий.

"Нам необходимо в дальнейшем усиливать роль политических партий. Без укрепления партийной системы и появления новых сильных партий невозможно дальнейшее развитие демократических процессов в стране", – заявил Председатель Сената.

Маулен Ашимбаев добавил, что развитие партийной системы является важным условием укрепления демократических институтов и политической конкуренции в стране.

Ранее он сообщил, что вице-президента Казахстана назначат после формирования Курултая.