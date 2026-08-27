Бигельды Габдуллин: Историю помнить и знать одно, но все время печалиться - это другое

Президент казахстанского отделения Международного ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин высказался о недавних заявлениях Главы государства Касым-Жомарта Токаева о национальных традициях, исторической памяти и необходимости отказаться от образа «вечно горюющей нации».

По мнению Габдуллина, слова Президента о традиционном приветствии и его призыв не погружаться в вечный «мұң» только на первый взгляд касаются разных тем. На самом деле оба высказывания объединяет вопрос о том, каким должен быть современный казахстанец.

В своей публикации Габдуллин поддержал предложение сохранять национальные традиции в повседневной жизни. По его словам, современность и национальная идентичность не противоречат друг другу.

«Можно пользоваться искусственным интеллектом и при этом знать, как правильно поздороваться с аксакалом. Можно жить в XXI веке и не забывать, что такое әдеп. Можно быть современным человеком и оставаться истинным казахом», – написал он.

Однако более важной Габдуллин считает мысль Президента об отношении казахстанцев к собственному прошлому.

Он отметил, что история казахского народа наполнена тяжелыми событиями – войнами, голодом, репрессиями, переселениями и другими трагедиями. Забывать их нельзя, поскольку народ без исторической памяти рискует повторять прежние ошибки. При этом, подчеркнул автор, историческую память нельзя превращать в постоянное чувство обреченности.

«Но историческая память и историческая тоска – далеко не одно и то же. Память должна давать человеку силу, надежду. А если каждое новое поколение воспитывать преимущественно на чувстве обиды, поражения и вечной исторической несправедливости, то человек постепенно начинает смотреть не вперёд, а исключительно назад. Вот это уже крайне опасно», – считает Габдуллин.

«История должна быть фундаментом, а не якорем»

Особую ответственность за то, каким общество видит свое прошлое и будущее, Габдуллин возлагает на писателей, поэтов, журналистов и историков.

По его мнению, трагические страницы прошлого необходимо изучать и обсуждать, но они не должны становиться единственным содержанием национального самосознания.

«Разговор о национальном мұң вовсе не означает призыв забыть историю, замолчать трагедии или переписать прошлое. Наоборот – историю надо знать. Но знать её следует не для того, чтобы всю жизнь предъявлять кому-то счёт, а для того, чтобы понимать цену независимости, государственности и не повторять прежних ошибок», – написал президент казахстанского ПЕН-клуба.

Он сформулировал эту мысль еще короче: история должна служить «крепким фундаментом, а не временным якорем».

По мнению Габдуллина, литература также должна не только рассказывать о пережитых народом трагедиях, но и помогать обществу смотреть вперед.

«Писатель обязан не только рассказывать, как страдали наши предки, но и показывать, ради чего они выжили. Не только говорить о трагическом прошлом, но и попытаться представить ещё не написанное будущее. Не только о мұң, но и об үміт – светлой надежде», – отметил он.

«Не забвение прошлого, а энергия будущего»

Габдуллин обратил внимание, что современный Казахстан значительно отличается от страны прошлых десятилетий и тем более от Казахстана столетней давности. У страны есть собственное государство, дипломатическая школа, экономика, новые города и инфраструктура, а молодое поколение получает современное образование.

При этом наличие проблем, по его мнению, не должно мешать обществу видеть собственные возможности.

«Казахстану сегодня нужен не культ страдания, а культ созидания. Не забвение прошлого, а превращение исторического опыта в энергию будущего. Не комплекс перед миром – а спокойное понимание собственной идентичности и ценности», – написал Габдуллин.

Он подчеркнул, что оптимизм не означает ожидания, что проблемы решатся сами собой. Будущее требует конкретной работы – образования, развития науки и бизнеса, создания сильной литературы и кино, воспитания детей и защиты страны.

Последние заявления Токаева Габдуллин рассматривает не как отдельные нравоучения, а как более широкий разговор о формировании нового общественного характера: уважении к прошлому и национальной культуре без зацикленности на пережитых трагедиях.

«Да, у нас было трудное прошлое. Но наше будущее не обязано быть таким же», – резюмировал он.

По мнению Габдуллина, обществу пора смотреть вперед без страха и комплексов и выходить из состояния «вечного мұң».