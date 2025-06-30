Депутат Мажилиса Елнур Бейсембаев озвучил ряд системных вызовов, стоящих перед Казахстаном, в том числе угрозу потери десятков тысяч рабочих мест в нефтяной отрасли и риски, связанные с засухой и нехваткой воды, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мы должны понимать, что ровно через 10 лет в Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской областях уже добывать нефть не будут. Все там истощено. Там надо новые места работы искать. А это порядка 50-60 тысяч работников. Если взять семейный коэффициент, это порядка 500 тысяч человек", – заявил он.

Бейсембаев подчеркнул, что страна должна уходить от "нефтяной иглы" и срочно диверсифицировать экономику. Кроме того, он обратил внимание на обостряющуюся проблему засухи. По его словам, в 2025 году она будет особенно сильной.

"Мы ужесточили нормы в Водном кодексе, но капельного орошения у нас до сих пор нет. Трансграничные реки не урегулированы. Летом у нас большие проблемы с Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией именно по трансграничным рекам. Весной и осенью – дожди, снег, но мы так и не построили водохранилища, чтобы собирать эту воду и использовать", – отметил депутат.

Он также добавил, что одной из главных проблем остается кредитная нагрузка на население, и призвал к системному подходу в решении всех перечисленных вопросов.