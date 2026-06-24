Казахстану потребуется 18 тысяч специалистов для новых промышленных проектов

Для реализации 200 проектов в обрабатывающей промышленности Казахстану потребуется порядка 18 тысяч специалистов. Об этом в подкасте Trend Talk сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, развитие промышленности требует не просто подготовки кадров, а опережающего обучения специалистов.

"Развитие промышленности и реализация таких крупных проектов, которые мы планируем в ближайшее время в Казахстане, требуют не просто подготовки кадров определённых, а опережающей подготовки кадров. Они нам уже нужны", – отметил министр.

Нагаспаев сообщил, что для реализации запланированных проектов стране потребуется значительное количество квалифицированных работников.

"Для того, чтобы реализовать 200 проектов в обрабатывающей промышленности, нам потребуется порядка 18 тысяч специалистов", – сказал он.

В связи с этим министерство инициирует изменения в законодательство, касающиеся системы образования.

"Мы расширяем перечень специальностей, которым должны обучаться в настоящее время, потому что необходимых специальностей становится всё больше и больше", – пояснил глава ведомства.

Одним из ключевых механизмов подготовки кадров министр назвал дуальное обучение, которое уже успешно применяется в Казахстане.

По его словам, сегодня 284 колледжа сотрудничают с 700 предприятиями страны.

"Мы взаимоувязали 284 колледжа с 700 предприятиями Казахстана. Есть положительные примеры, когда выпускники колледжей затем трудоустраиваются на заводы. Такая непрерывная связь между производством и подготовкой кадров должна стать нормой для всей страны", – подчеркнул Нагаспаев.

Министр также отметил важность сотрудничества с зарубежными вузами и открытия в Казахстане филиалов ведущих мировых учебных заведений для подготовки специалистов новой формации.

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