Во втором квартале этого года объём обязательств к выплате по внешнему долгу Казахстана составит 11,2 млрд долларов, передает BAQ.KZ.

По информации Ассоциации финансистов Казахстана, в первом квартале показатель прогнозируется на отметке 12,2 млрд долларов.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В четверг по итогам торгов курс USD/KZT увеличился на 1,69 тенге – до 491,31 тенге за доллар при объёме торгов в 326,4 млн долларов (-72,8 млн). Ослабление нацвалюты могло происходить на фоне привлекательного курса покупки, фиксации прибыли отдельными игроками, активизации оплаты импортных контрактов и платежей по внешнему долгу. Отметим, что в текущем квартале объём обязательств к выплате по внешнему долгу составляет 12,2 млрд долларов (11,2 млрд во втором квартале). На данный момент (10:20) курс USDKZT на KASE составляет 491,00 тенге за доллар США.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходности инструментов денежного рынка продолжили смешанную динамику на фоне восстановления профицита ликвидности в системе. Ставка TONIA снизилась с 17,60% до 17,50%, а SWAP-1D вырос с 14,02% до 14,04%. Общий объём торгов составил 887,7 млрд тенге (+153,1 млрд). Между тем спрос на депозитном аукционе вырос до 1,7 трлн тенге (+496,7 млрд) и был удовлетворён на 100%. На фоне высоких изъятий свободной ликвидности объём открытой позиции НБРК увеличился до уровня 8,1 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов четверга снизился на 0,5% – до 7 759,0 пункта. При этом давление на индекс носило преимущественно равномерный характер: большинство компонентов представительского списка завершили день в минусе. Среди наиболее заметных движений выделились акции Казатомпрома (-1,5%) и КазТрансОйла (-1,2%) на фоне фиксации прибыли и ребалансировки портфелей. Торговая активность заметно упала в 2,4 раза – до 591,5 млн тенге, что свидетельствует о выжидательной позиции участников рынка и отсутствии существенных драйверов к формированию новых позиций.

НЕФТЬ

Нефть марки Brent выросла в четверг на 9,2% и впервые с 2022 года закрылась выше отметки 100 долларов за баррель. Рост подпитывается опасениями перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские ВМС не готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив, однако это может начаться к концу месяца. Тем временем президент Трамп рассматривает возможность временного приостановления действия Закона Джонса с целью снижения волатильности нефтяных цен. Согласно Закону Джонса, товары, перевозимые между портами США, должны транспортироваться на судах американской постройки, под американским флагом и преимущественно в американской собственности. Это требование существенно ограничивает количество танкеров, доступных для внутренних перевозок, однако пользуется активной поддержкой профсоюзов морской отрасли. Кроме того, глава Белого Дома приостановил санкции на покупку российской нефти по всему миру до 11 апреля.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Фондовые индексы США оказались под давлением в четверг и снизились на 1,5–1,8% на фоне отсутствия признаков скорого завершения боевых действий и опасений роста инфляции из-за повышения нефтяных цен. Напомним, что в своём первом публичном заявлении после смерти отца новый Верховный лидер Моджтаба Хаменеи объявил, что Ормузский пролив останется закрытым: за последние 48 часов огонь был открыт по шести судам, пытавшимся пройти через пролив. Так, за ночь в Персидском заливе были атакованы ещё три иностранных судна. Среди корпоративных новостей отметим, что акции нефтяных компаний выросли вслед за ценами на нефть: Occidental Petroleum прибавила 5,09%, Chevron – 2,7%, Exxon Mobil – 1,29%.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Несмотря на бегство инвесторов от риска, спрос на безрисковые инструменты оставался смешанным на фоне снижения вероятности смягчения денежно-кредитной политики ФРС из-за растущих инфляционных рисков. Высокая доходность гособлигаций (рост с 4,21% до 4,27%) и рост индекса доллара (на 0,5% – до 99,74 пункта) оказали давление на золото. Так, цены на этот металл падают до 5 101 долларов за тройскую унцию (-1,5%).