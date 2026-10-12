Казахстану присвоили высокий уровень климатических рисков
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Жара, нехватка воды, засухи, паводки и таяние ледников будут все сильнее влиять на Казахстан. Эксперты предупреждают: климатические изменения уже затрагивают большую часть страны и в будущем могут ударить по экономике и качеству жизни людей, передает BAQ.KZ.
Такой вывод сделали специалисты Центрально-Азиатского климатического фонда CACF и рейтингового агентства ESGQ. Они оценили ситуацию во всех 20 регионах страны по 12 видам климатических угроз.
Самая сложная ситуация, по их оценке, сложилась в Атырауской и Мангистауской областях. Там уровень климатических рисков признан очень высоким. Еще в пяти регионах он высокий, в восьми – средний и в пяти – низкий.
Для страны в целом особенно актуальны жара, нехватка воды, засуха, природные пожары, паводки, сильный ветер и пыльные бури, а также сели и лавины.
Высокие и очень высокие риски характерны для 40% территории Казахстана. На этих территориях живут 27% населения.
Воды может стать меньше
Одной из главных проблем эксперты называют водный стресс – ситуацию, когда воды не хватает для населения, сельского хозяйства и экономики.
Сейчас такой риск актуален для 69% территории страны, где проживает 56% казахстанцев.
За последние десятилетия участились и засухи. По данным исследования, их показатель по стране вырос с 11% до 30%.
Паводковые риски тоже увеличились. В 12 областях стало больше лет, когда уровень воды поднимался до опасных отметок.
Жарких дней станет больше
По всей стране растет число дней, когда температура поднимается выше +35 градусов.
Сейчас в среднем по Казахстану таких дней около 13 в год. В Туркестанской области – до 60 дней, а в Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – около пяти.
По прогнозам экспертов, в 2040–2059 годах в среднем по стране может быть уже около 25 таких дней в год.
В отдельных регионах показатель будет еще выше.
Больше всего ледников может потерять Жамбылская область
Отдельная проблема – таяние ледников, которые питают реки юга и востока Казахстана.
Сначала из-за таяния воды может становиться больше. Но затем, по мере сокращения ледников, ее объем начнет снижаться. Это повышает риск дефицита воды в будущем.
По оценке экспертов, если к 2050 году температура повысится на 2,7 градуса, потери ледников могут составить:
- в Алматинской области – 9%;
- в Восточно-Казахстанской – 27%;
- в Туркестанской – 30%;
- в области Жетысу – 31%;
- в Жамбылской области – 82%.
Эксперты считают, что эти изменения могут повлиять на сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру и жизнь населения.
Поэтому государству и бизнесу предлагают уже сейчас готовиться к новым климатическим условиям – учитывать риски при строительстве, развитии городов, управлении водой и планировании крупных проектов.
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