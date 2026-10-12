Казахстану присвоили высокий уровень климатических рисков

Жара, нехватка воды, засухи, паводки и таяние ледников будут все сильнее влиять на Казахстан. Эксперты предупреждают: климатические изменения уже затрагивают большую часть страны и в будущем могут ударить по экономике и качеству жизни людей, передает BAQ.KZ.

Такой вывод сделали специалисты Центрально-Азиатского климатического фонда CACF и рейтингового агентства ESGQ. Они оценили ситуацию во всех 20 регионах страны по 12 видам климатических угроз.

Самая сложная ситуация, по их оценке, сложилась в Атырауской и Мангистауской областях. Там уровень климатических рисков признан очень высоким. Еще в пяти регионах он высокий, в восьми – средний и в пяти – низкий.

Для страны в целом особенно актуальны жара, нехватка воды, засуха, природные пожары, паводки, сильный ветер и пыльные бури, а также сели и лавины.

Высокие и очень высокие риски характерны для 40% территории Казахстана. На этих территориях живут 27% населения.

Воды может стать меньше

Одной из главных проблем эксперты называют водный стресс – ситуацию, когда воды не хватает для населения, сельского хозяйства и экономики.

Сейчас такой риск актуален для 69% территории страны, где проживает 56% казахстанцев.

За последние десятилетия участились и засухи. По данным исследования, их показатель по стране вырос с 11% до 30%.

Паводковые риски тоже увеличились. В 12 областях стало больше лет, когда уровень воды поднимался до опасных отметок.

Жарких дней станет больше

По всей стране растет число дней, когда температура поднимается выше +35 градусов.

Сейчас в среднем по Казахстану таких дней около 13 в год. В Туркестанской области – до 60 дней, а в Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – около пяти.

По прогнозам экспертов, в 2040–2059 годах в среднем по стране может быть уже около 25 таких дней в год.

В отдельных регионах показатель будет еще выше.

Больше всего ледников может потерять Жамбылская область

Отдельная проблема – таяние ледников, которые питают реки юга и востока Казахстана.

Сначала из-за таяния воды может становиться больше. Но затем, по мере сокращения ледников, ее объем начнет снижаться. Это повышает риск дефицита воды в будущем.

По оценке экспертов, если к 2050 году температура повысится на 2,7 градуса, потери ледников могут составить:

в Алматинской области – 9%;

области – 9%; в Восточно-Казахстанской – 27%;

– 27%; в Туркестанской – 30%;

– 30%; в области Жетысу – 31%;

– 31%; в Жамбылской области – 82%.

Эксперты считают, что эти изменения могут повлиять на сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру и жизнь населения.

Поэтому государству и бизнесу предлагают уже сейчас готовиться к новым климатическим условиям – учитывать риски при строительстве, развитии городов, управлении водой и планировании крупных проектов.