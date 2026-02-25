Казахстану срочно нужны новые электростанции — министр энергетики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане необходимо в сжатые сроки нарастить генерацию электроэнергии и модернизировать инфраструктуру, чтобы покрыть растущие потребности экономики и населения. Об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.
По словам главы ведомства, отрасль сталкивается с дефицитом мощностей и нуждается в ускоренном строительстве новых электростанций, а также в обновлении существующих объектов. В числе приоритетов — развитие газовой и угольной генерации как базовой и надежной, а также параллельное расширение возобновляемых источников энергии.
«Наша задача — в кратчайшие сроки построить и обновить инфраструктуру, чтобы закрыть растущие потребности страны. При этом важно сохранить баланс: развивать ВИЭ, но опираться на стабильную угольную и газовую генерацию, которая работает в любую погоду», — отметил министр.
Отдельное внимание было уделено цифровизации отрасли. Ерлан Аккенженов сообщил, что энергетика постепенно уходит от «ручного» управления и переходит к использованию инструментов искусственного интеллекта для прогнозирования потребления и предотвращения аварийных ситуаций.
Самое читаемое
- Убийство семьи в Атырауской области: подозреваемого задержали в Индонезии
- Астанчанина заставили вернуть миллионы за обучение
- В Костанайской области за нарушения в сфере экологии оштрафовали 21 предприятие
- Почти 500 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
- Почему казахстанцы продолжают переплачивать за кредиты с «обязательной страховкой»