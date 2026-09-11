Kazakh Tourism Development сделал заявление о вырубке деревьев
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В социальных сетях распространилось видео с вырубленными деревьями, которое пользователи связали с реализацией проекта Almaty SuperSki и территорией Кок-Жайлау.
В Kazakh Tourism Development заявили, что информация не соответствует действительности.
Главный исполнительный директор компании Е. Еркинбаев сообщил, что участок, показанный на видеозаписи, не относится ни к территории реализации проекта Almaty SuperSki, ни к Кок-Жайлау.
«Официально заявляю: данная информация не соответствует действительности. Участок, показанный на видео, не относится ни к территории реализации проекта Almaty SuperSki, ни к Кок-Жайлау. По состоянию на сегодняшний день в рамках проекта не было вырублено ни одного дерева», – говорится в сообщении.
Также призвали не распространять непроверенную информацию и уточнять сведения о реализации проекта из официальных источников.
Напомним, что за распространение заведомо ложной информации законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность.
В компании заявили о готовности предоставлять информацию о ходе реализации проекта.
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