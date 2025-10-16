Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржаном Юсуповым, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи глава государства был проинформирован об итогах деятельности компании за девять месяцев 2025 года, а также о ключевых тенденциях на мировом рынке урана.

Как сообщил Меиржан Юсупов, на фоне стремительного роста энергопотребления и масштабного внедрения технологий искусственного интеллекта в мире наблюдается устойчивый рост спроса на уран. Особенно острая потребность прогнозируется после 2030 года — с запуском новых атомных реакторов может возникнуть структурный дефицит уранового топлива.

В этих условиях "Казатомпром" активно работает над укреплением позиций Казахстана как глобального лидера в атомной индустрии. По словам Юсупова, в рамках реализации задач, обозначенных в последнем Послании Президента, ведётся масштабная геологоразведка и наращивание минерально-сырьевой базы страны. В 2025 году компания начала работы на двух новых участках, а всего геологоразведка проводится на шести объектах общей площадью свыше 1 тысячи кв. км.

Помимо урана, "Казатомпром" нацелен на развитие производства редких и редкоземельных металлов, расширение научно-исследовательской деятельности и внедрение решений на основе искусственного интеллекта.

Отдельное внимание было уделено рекордным финансовым показателям. В сентябре 2025 года рыночная капитализация компании достигла исторического максимума — свыше 14 млрд долларов США, а стоимость акций с момента IPO увеличилась более чем в 4,5 раза.

Президент высоко оценил стратегические инициативы компании и дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие ресурсной базы, расширение международного сотрудничества, а также активное участие "Казатомпрома" в социально значимых проектах.