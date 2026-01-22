НАК "Казатомпром" официально заявила, что не имеет и никогда не имела совместных предприятий, договоров или проектов с Laramide Resources Ltd и Aral Resources Ltd, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации пресс-службы, лицензии Aral Resources Ltd на площади 5,5 тыс. км² выдавались для разведки твёрдых полезных ископаемых, а не для исключительной добычи урана. Исторически Казатомпром имеет приоритетное право на добычу урана в стране, и любые частные проекты должны учитывать регуляторные ограничения.

В компании отметили, что Казатомпром постоянно наращивает ресурсную базу урана, ведёт геологоразведку и распоряжается правами на перспективные участки исключительно самостоятельно.

"Решения о темпах и объёмах освоения принимаются с учётом долгосрочных интересов отрасли и рационального использования ресурсов", - подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом, Казатомпром опроверг любые связи с канадской компанией и подчеркнул свою исключительную роль в урановой отрасли Казахстана.