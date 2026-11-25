В «Казатомпроме» прокомментировали уголовное расследование в отношении бывшего главного директора по производству Куаныша Омарбекова. В национальной компании заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами, а происходящее не повлияло на планы предприятия на 2026 год, передает BAQ.KZ.

В компании подтвердили, что, по информации КНБ, в отношении Омарбекова и других лиц начаты следственные мероприятия по подозрению в причастности к коррупционным правонарушениям.

«Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает необходимое содействие в расследовании. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Компания не вправе предоставлять комментарии на период проведения расследования», – говорится в официальном заявлении «Казатомпрома».

Что будет с работой компании

В «Казатомпроме» заверили, что предприятие продолжает работу в штатном режиме, а его стратегия развития остается неизменной.

«Компания подтверждает выполнение всех производственных и финансовых прогнозов на 2026 год в соответствии с ожиданиями акционеров и всех заинтересованных сторон. Стратегия развития Казатомпрома остается неизменной, реализация стратегических задач продолжается согласно утвержденным планам», – сообщили в нацкомпании.

В заявлении также подчеркнули, что компания придерживается принципов открытости, прозрачности и нулевой терпимости к любым правонарушениям.

Что было ранее

Напомним, 25 ноября КНБ подтвердил задержание Куаныша Омарбекова. Его и ряд других лиц задержали 23 ноября и поместили в изолятор временного содержания.

Задержанных подозревают в причастности к коррупционной схеме, которую, по версии следствия, организовало бывшее руководство фонда «Самрук-Қазына». Досудебное расследование ведется по части 4 статьи 367 УК РК – дача взятки в особо крупном размере.

24 ноября совет директоров «Казатомпрома» досрочно прекратил полномочия двух членов правления – Куаныша Омарбекова и главного директора по коммерции Владислава Байгужина. Обязанности обоих руководителей перераспределили.

Ранее, 11 ноября, Служба по противодействию коррупции КНБ задержала руководителей фонда «Самрук-Қазына» и КТЖ Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева по подозрению в совершении коррупционного преступления.

14 ноября суд санкционировал их арест.

Вина подозреваемых должна быть установлена вступившим в законную силу приговором суда.