Контакт-центр 1403, работающий при Национальной компании "КазАвтоЖол", за последнюю неделю принял и обработал порядка 17 тысяч обращений от пользователей республиканских трасс, передает BAQ.KZ.

По данным компании, поток жалоб и запросов значительно вырос с началом зимнего сезона и ухудшением погодных условий.

Для оперативного обслуживания граждан в контакт-центре действует интерактивное голосовое меню (IVR). Благодаря автоматизированной системе 2 755 обращений были обработаны без участия операторов.

Другие 12 897 звонков приняли сотрудники центра. Кроме того, через мессенджеры поступило 1 147 сообщений, которые также были рассмотрены в установленные сроки.

Наибольшее количество обращений касается состояния республиканских дорог в Акмолинской, Карагандинской и Туркестанской областях.

В "КазАвтоЖол" отметили, что все поступившие запросы были переданы в соответствующие подразделения для дальнейшего реагирования. Компания напоминает, что контакт-центр 1403 работает круглосуточно и является основным каналом для оперативного информирования о дорожной ситуации.