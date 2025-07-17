"Казавтожол" наказан за бездействие на аварийно-опасном участке трассы
Филиал дорожной компании оштрафован на 1,9 млн тенге за нарушения на трассе "Алматы — Ташкент — Термез".
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Специализированный суд по административным правонарушениям Тараза признал филиал АО "К." виновным в неисполнении предписания об устранении нарушений на участке трассы республиканского значения и назначил штраф в размере 500 МРП (около 1,9 млн тенге), передаёт BAQ.KZ.
В феврале 2025 года сотрудники административной полиции выявили 13 нарушений в обеспечении безопасности движения на участке автодороги "Алматы — Ташкент — Термез-2", проходящем через "старый перевал Куюк". Водители неоднократно жаловались на плохое состояние дороги, а на этом участке часто происходили ДТП.
По результатам проверки было выдано официальное предписание, однако компания не устранила недостатки в установленный срок.
В суде представитель филиала настаивал на том, что ответственность лежит на подрядчике, а сам филиал якобы не является субъектом правонарушения. Тем не менее, суд, изучив материалы дела, признал вину компании доказанной.
Постановление вступило в законную силу.
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