  • 17 Июля, 18:27
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"Казавтожол" наказан за бездействие на аварийно-опасном участке трассы

Филиал дорожной компании оштрафован на 1,9 млн тенге за нарушения на трассе "Алматы — Ташкент — Термез".

Сегодня, 17:33
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33
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Фото: Unsplash

Специализированный суд по административным правонарушениям Тараза признал филиал АО "К." виновным в неисполнении предписания об устранении нарушений на участке трассы республиканского значения и назначил штраф в размере 500 МРП (около 1,9 млн тенге), передаёт BAQ.KZ.

В феврале 2025 года сотрудники административной полиции выявили 13 нарушений в обеспечении безопасности движения на участке автодороги "Алматы — Ташкент — Термез-2", проходящем через "старый перевал Куюк". Водители неоднократно жаловались на плохое состояние дороги, а на этом участке часто происходили ДТП.

По результатам проверки было выдано официальное предписание, однако компания не устранила недостатки в установленный срок.

В суде представитель филиала настаивал на том, что ответственность лежит на подрядчике, а сам филиал якобы не является субъектом правонарушения. Тем не менее, суд, изучив материалы дела, признал вину компании доказанной.

Постановление вступило в законную силу.

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