КазАвтоЖол призвал водителей к соблюдению ПДД
КазАвтоЖол призвал автомобилистов быть предельно внимательными на автодорогах республиканского значения.
Сегодня, 20:05
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Сегодня, 20:05Сегодня, 20:05
86Фото: Pixabay.com
В целях снижения риска ДТП на дорогах представители власти обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также не совершать обгон на участках, где это запрещено, передает BAQ.kz.
"При усталости обязательно сделайте остановку на специальных площадках для отдыха и восстановите силы. Перед дальней поездкой заранее проверьте и подготовьте свой автомобиль.
Помните, вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за безопасность других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.