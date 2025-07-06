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КазАвтоЖол призвал водителей к соблюдению ПДД

КазАвтоЖол призвал автомобилистов быть предельно внимательными на автодорогах республиканского значения.

Сегодня, 20:05
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 20:05
Сегодня, 20:05
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Фото: Pixabay.com

В целях снижения риска ДТП на дорогах представители власти обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также не совершать обгон на участках, где это запрещено, передает BAQ.kz.

"При усталости обязательно сделайте остановку на специальных площадках для отдыха и восстановите силы. Перед дальней поездкой заранее проверьте и подготовьте свой автомобиль.

Помните, вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за безопасность других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

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