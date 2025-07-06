В целях снижения риска ДТП на дорогах представители власти обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также не совершать обгон на участках, где это запрещено, передает BAQ.kz.

"При усталости обязательно сделайте остановку на специальных площадках для отдыха и восстановите силы. Перед дальней поездкой заранее проверьте и подготовьте свой автомобиль.

Помните, вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за безопасность других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.