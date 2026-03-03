Шесть новых участников будет введено в 2026 году, сообщил на заседании Правительства председатель правления Национальной компании "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев, передает BAQ.KZ.

По его словам, в планах на этот год ввод шесть новых участков протяженностью две тысячи км: Караганда-Балхаш-Бурылбайтал – 554,6 км; Бурылбайтал-Курты – 226,4 км; Актобе-Кандыагаш-Макат – 89 км; Талдыкорган-Оскемен – 773 км; Атырау-Астрахань – 277 км; Мерке-Шу-Бурылбайтал – 78 км.

Также отмечено, что введена норма по приостановлению взимания платы за проезд по платным участкам, на которых имеются дефекты – зафиксированный объем дефектов составляет 1 миллион 100 тысяч квадратных метров 14 участков – 477 км, работы по ним будут проведены с началом дорожно-строительного сезона.

Также, по обращению пользователей дорог вводится норма продления сроков оплаты за проезд по платным дорогам с 7 до 30 дней, соответствующие поправки находятся на согласовании в уполномоченных органах.