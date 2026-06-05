КазАвтоЖол возобновил контроль средней скорости на одной из самых загруженных трасс страны

С 5 июня на платном участке автодороги Тараз – Шымкент возобновлена фиксация нарушений средней скорости движения. Об этом сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол", призвав водителей соблюдать установленный скоростной режим.

Контроль средней скорости вновь заработал на одном из наиболее оживленных участков международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай".

В "ҚазАвтоЖол" напомнили, что система автоматически рассчитывает среднюю скорость транспортного средства на определенном отрезке дороги. Для этого учитывается время въезда автомобиля в зону контроля и момент его выезда.

Если рассчитанная скорость превышает установленный лимит, информация передается в уполномоченные органы для дальнейшего принятия мер в соответствии с законодательством Казахстана.

Для чего вводится контроль

По данным национального оператора автодорог, система фиксации средней скорости направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение количества аварий и дисциплинирование водителей на республиканских трассах.

В компании подчеркивают, что водителям необходимо внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать установленные ограничения скорости на всем протяжении маршрута, а не только перед камерами контроля.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим

В "ҚазАвтоЖол" рекомендуют участникам дорожного движения выбирать безопасную скорость, учитывать дорожную обстановку и строго соблюдать требования правил дорожного движения.

Специалисты отмечают, что соблюдение скоростного режима остается одним из ключевых факторов, влияющих на безопасность поездок на междугородних трассах.