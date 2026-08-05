Казахстанская нефтегазовая отрасль начала сверять планы перед двумя крупными международными событиями. В октябре 2026 года Всемирный нефтяной конгресс пройдет в Эр-Рияде, а в июне 2028 года площадкой WPC Energy станет Астана, передает BAQ.KZ.

Подготовку обсудили председатель ассоциации KAZENERGY Сериккали Брекешев и генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Уильям Лакоби.

Стороны рассмотрели дальнейшее участие ТШО в работе ассоциации и вопросы, от которых зависит повседневная деятельность нефтегазовых компаний. Речь шла о техническом регулировании, отраслевых нормах, промышленной безопасности и производственных процессах.

Отдельное внимание уделили правилам, по которым работает сектор. KAZENERGY и ТШО намерены продолжить совместную работу над нормативной базой и стандартами безопасности на производстве.

На встрече затронули участие Казахстана во Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде в октябре 2026 года. Следующим этапом станет подготовка к WPC Energy, который пройдет в Астане с 11 по 15 июня 2028 года.

Для Казахстана предстоящий конгресс станет площадкой, где нефтегазовые компании, отраслевые объединения и зарубежные партнеры смогут представить свои проекты и обсудить дальнейшее развитие энергетического сектора.

Сериккали Брекешев поблагодарил ТШО за многолетнюю работу в составе KAZENERGY и вклад в нефтегазовую отрасль страны. По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу по отраслевым проектам и подготовке международных мероприятий.