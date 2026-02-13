РГП «Казгидромет» начал использование численной модели прогноза погоды Weather Research and Forecasting (WRF) с пространственным разрешением 2 км для всей территории Казахстана. Моделирование осуществляется на вычислительных ресурсах Суперкомпьютерного центра Казахского национального университета имени аль-Фараби — самого мощного суперкомпьютера в Центральной Азии, передает BAQ.KZ.

Проект стал возможен благодаря поддержке Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, инициировавшего взаимодействие между Национальной гидрометеорологической службой и университетом после ввода суперкомпьютера в эксплуатацию.

Сейчас ежедневный запуск модели WRF автоматически формирует прогнозы температуры воздуха, осадков, ветра и метеограмм по всей стране. Параллельно проводятся анализ и проверка данных для повышения точности прогнозов.

Реализация проекта укрепляет гидрометеорологическую безопасность Казахстана, совершенствует систему раннего предупреждения опасных природных явлений и развивает научное сотрудничество между государственными структурами и университетами.

На официальном сайте Казгидромета скоро будет доступна отдельная вкладка «Численный прогноз погоды», где пользователи смогут просматривать результаты расчетов и карты прогнозов по всей территории страны.