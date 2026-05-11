«Казгидромет» предупредил о похолодании и заморозках в Казахстане

В Казгидромет представили прогноз погоды на 12–14 мая, предупредив о снижении температуры по всей территории страны, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, влияние на погодные условия оказывает антициклон, пришедший со стороны Скандинавии. Он приносит холодные воздушные массы, из-за чего в ряде регионов сохраняются ночные заморозки.

Ожидается, что отрицательные температуры в ночные часы будут наблюдаться в северных, восточных и центральных областях. При этом по мере смещения антициклона через территорию страны 13 мая заморозки прогнозируются и в юго-восточных регионах.

Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия, особенно сельхозпроизводителям и жителям регионов, где ожидается понижение температуры.





