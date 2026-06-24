Казгидромет предупредил о риске засухи в ряде областей страны

РГП "Казгидромет" опубликовало предварительный прогноз засухи на июль 2026 года, передает BAQ.KZ.

По прогнозу, умеренная засуха ожидается в отдельных районах Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Алматинской, Жетысу, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

В Павлодарской области в зоне риска находятся Актогайский, Иртышский, Железинский, Успенский, Щербактинский и Майский районы. В Карагандинской области засушливые условия прогнозируются в Актогайском, Бухар-Жырауском, Осакаровском, Нуринском, Каркаралинском и Шетском районах.

В Восточно-Казахстанской области засуха ожидается в Зайсанском, Улкен Нарынском, Куршимском, Маркакольском и Тарбагатайском районах, а также в окрестностях Усть-Каменогорска и Шемонаихи. В области Абай неблагоприятные условия прогнозируются в Аягозском, Абайском, Бескарагайском, Бородулихинском, Жарминском, Урджарском и Маканчинском районах, а также в районе Жанасемей.

Умеренно засушливая погода также ожидается в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области, Алакольском, Каратальском и Панфиловском районах области Жетысу, Кордайском, районе имени Турара Рыскулова, Сарысуском и Таласском районах Жамбылской области.

В Туркестанской области засуха прогнозируется в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Ордабасинском, Шардаринском и Жетысайском районах. В Кызылординской области под влияние засушливых условий могут попасть Казалинский, Кармакшинский и Шиелийский районы, а также город Кызылорда.

В то же время умеренно влажные условия ожидаются в Карабалыкском и Житикаринском районах Костанайской области, а также в Мартукском, Уилском и Хромтауском районах Актюбинской области и в городе Актобе.

В Казгидромете отмечают, что прогноз является предварительным и может быть скорректирован по мере поступления новых метеорологических данных.