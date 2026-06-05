Пожароопасная ситуация осложнится грозами и сильным ветром

РГП «Казгидромет» объявило штормовые предупреждения на 5 июня. В ряде регионов Казахстана сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, а погодную ситуацию дополнительно осложнят сильный ветер, грозы, град и аномальная жара.

Наибольший риск пожаров — в восьми регионах

По данным синоптиков, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в отдельных районах Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Алматинской и области Жетісу, а также в области Абай.

Высокий риск возникновения природных пожаров также прогнозируется в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Особенно сложная ситуация ожидается в южных и восточных регионах страны, где пожарную опасность усиливает жаркая и сухая погода.

Жара до 35 градусов

Сильная жара прогнозируется в области Жетісу и области Абай, где днем температура воздуха может достигнуть 35 градусов.

До 35 градусов также ожидается в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай в период со 2 по 6 июня.

Грозы, град и шквалы

Наряду с жарой в ряде регионов ожидаются опасные погодные явления.

Сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер прогнозируются в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В Кызылординской области синоптики предупреждают о грозах, шквалах и пыльных бурях, а на севере Туркестанской области также ожидается пыльная буря.

Ветер усилится до 28 метров в секунду

Порывы ветра до 23-28 метров в секунду ожидаются в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях и области Жетісу.

В Астане днем 5 июня прогнозируется юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В Алматы ожидаются небольшой дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.

В Шымкенте синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду и высокую пожарную опасность.

Казахстанцев призвали соблюдать меры безопасности

Специалисты рекомендуют жителям регионов с высоким риском возгораний не разводить открытый огонь, не сжигать сухую траву и мусор, а также соблюдать особую осторожность при отдыхе на природе.

В условиях сильного ветра и жары даже небольшое возгорание может быстро распространиться на значительные территории.