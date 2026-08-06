Казгидромет предупредил о засухе сразу в семи регионах Казахстана

Казгидромет опубликовал прогноз атмосферной засухи на август 2026 года. По данным синоптиков, дефицит влаги ожидается в отдельных районах сразу семи регионов Казахстана. В зону риска вошли Бокейординский и Жаныбекский районы Западно-Казахстанской области, Шалкарский и Иргизский районы Актюбинской области, Курмангазинский район Атырауской области, а также Балхашский район Алматинской области.

Наиболее обширная зона прогнозируемой засухи ожидается в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях. В Жамбылской области неблагоприятные условия прогнозируются в Мойынкумском, Кордайском, Сарысуском и Таласском районах. В Туркестанской области — в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Ордабасинском, Шардаринском, Жетысайском, Байдибекском и Келесском районах. В Кызылординской области засуха может затронуть Казалинский, Кармакшинский и Шиелийский районы, а также город Кызылорду.

В то же время умеренно влажные условия в августе ожидаются лишь в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области и Узункольском районе Костанайской области. На остальной территории страны, согласно прогнозу Казгидромета, условия увлажнения будут близки к климатической норме.