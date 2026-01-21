Итоги мониторинга качества атмосферного воздуха за IV квартал прошлого года опубликовало РГП "Казгидромет", сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным наблюдений, в ряде населённых пунктов Восточно-Казахстанской области зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

В Усть-Каменогорск по итогам IV квартала уровень загрязнения воздуха оценивался как повышенный. Превышения максимально-разовых концентраций зафиксированы по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота, озону, сероводороду, фенолу, фтористому и хлористому водороду. По среднесуточным концентрациям превышения отмечены по диоксиду азота, фенолу и фтористому водороду. Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК зарегистрировано по сероводороду — 641 случай, диоксиду серы — 314 случаев, оксиду углерода — 310 случаев, хлористому водороду — 120 случаев, фенолу — 55 случаев, фтористому водороду — 20 случаев и оксиду азота — 9 случаев. Количество дней с неблагоприятными метеоусловиями составило 29.

В Риддере уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий. Максимально-разовые концентрации превышали диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота. По среднесуточным показателям зафиксированы превышения по диоксиду азота. Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК отмечено по диоксиду азота — 463 случая, оксиду углерода — 252 случая и диоксиду серы — 31 случай.

В городе Алтай уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный. Максимально-разовые концентрации превышали диоксид серы и оксид углерода.

В Шемонаиха уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий. Превышения по максимально-разовым и среднесуточным нормативам загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Аналогичная ситуация зафиксирована и в посёлке Глубокое, где уровень загрязнения воздуха также оценивался как низкий, без превышений по основным показателям.