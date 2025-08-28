Каждая четвёртая проба топлива в Казахстане оказалась некачественной. Это подтверждает официальный ответ Комитета технического регулирования и метрологии на запрос редакции BAQ.KZ. При этом штрафов и приостановок деятельности для АЗС так и не последовало, ограничились рекомендациями. Подробнее в материале.

Системная проблема

Качество топлива на казахстанских АЗС давно вызывает нарекания у водителей. Тема регулярно всплывает в соцсетях и онлайн-дискуссиях. Так, в Threads пользователь @1101kzy поинтересовалась, почему на каждой заправке своя цена на один и тот же бензин.

"Например, возьмем АИ-92 в Астане. В Oil – 223 тенге, QazaqOil – 228 тенге, Аскар – 217 тенге. Разница заметная. Оказывается, влияет бренд, логистика и даже конкуренция в районе", – написала она.

Автовладельцы отмечают, что разница в цене за полный бак на разных АЗС может доходить до 20 тысяч тенге в месяц. Но дело не только в стоимости. По словам водителей, нередки случаи, когда объем не соответствует заявленному, а качество топлива настолько низкое, что ломается вся топливная система. Ремонт в таком случае обходится в десятки, а то и сотни тысяч тенге.

Часть автомобилистов и вовсе отказывается от бензина в пользу газа, утверждая, что это выгоднее и безопаснее.

"Заправляю газом и не парюсь. Октановое число выше, работает мягче, мотор чистый. Экономия в два с половиной раза", – поделился один из участников обсуждения.

Что показали проверки

По информации ведомства, к августу 2025 года территориальные департаменты Комитета отобрали 27 образцов бензина и дизельного топлива. Лабораторные испытания показали, что в 25% случаев топливо не соответствует техническому регламенту.

Нарушения касались не только маркировки, но и ключевых параметров качества:

– октанового числа;

– массовой доли серы;

– других показателей, влияющих на безопасность эксплуатации.

Однако санкции к АЗС так и не были применены. В Комитете пояснили, что контроль проводится в профилактическом формате, без возбуждения административных дел. Предпринимателям направляют лишь рекомендации об устранении нарушений.

Таким образом, даже те заправки, где зафиксировали несоответствия по сере или октановому числу, продолжили работать в обычном режиме.

Где нашли нарушения

Согласно официальному ответу Минторговли, проверки охватили почти все регионы страны.

В Абайской области проверили шесть АЗС. У пяти из них выявлены нарушения: четыре компании проигнорировали предписания, одна исполнила рекомендации. На "Qazaq Oil" провели контрольный закуп, результаты пока в работе.

В Алматинской области проверены 19 объектов ("Sinooil", "Helios", "Petro Retail" и др.). Все предписания выполнены.

В Астане в семи проверенных АЗС (включая филиалы "Sinooil" и "Petro Retail") часть нарушений устранена. По трём компаниям прошли внеплановые проверки — нарушений не выявлено.

В Атырауской области проверили 13 объектов. Восемь из них проигнорировали рекомендации, три компании документы вообще не получили. У "Контакт Ойл" ("Нұр-8") внеплановая проверка нарушений не показала.

В Восточно-Казахстанской области осмотрели девять объектов, включая "Sinooil" и "Лукойл Лубрикантс". В отношении АЗС "Штиф" проведён контрольный закуп: нарушений не выявлено.

В Жамбылской области проверили 20 объектов ("Helios", "Sinooil", "Газпромнефть" и др.). Большинство нарушений устранено, контрольные закупы проблем не показали.

В Жетысу изучили два объекта ("Газпромнефть-Казахстан", "Sinooil"), нарушений нет.

В Костанайской области проверили восемь объектов. Зафиксированы нарушения статьи 19 закона "Об обеспечении единства измерений". Речь идёт о недоливе и проблемах с оборудованием.

В Туркестанской области под проверку попали 24 АЗС. Восьмеро исполнили рекомендации. У "Алатау Премиум Мунай" прошла внеплановая проверка, нарушений не нашли.

В Улытау проверили шесть объектов. У пяти предписания даже не доставлены, у одного – не исполнены.

В Алматы проверили девять АЗС. Здесь впервые наложены крупные штрафы:

"Газпромнефть-Казахстан" – 3,1 млн тенге;

филиал "Гелиос" – 1,1 млн тенге.

У остальных нарушений не выявлено.

В Шымкенте проверили два объекта, оба соответствуют нормам.

В Северо-Казахстанской области у "Северной топливной компании" зафиксировано административное правонарушение, вынесено предписание.

В Акмолинской области под проверку попали 11 объектов, включая "Helios", "PetroRetail", "LPG Distribution". У "РАЙГАЗ" и "Gaz City Group". Обнаружены нарушения при отпуске газа: оборудование не прошло поверку, что привело к недоливу.

Что делать потребителям

В Минторговли напоминают, что каждый автолюбитель имеет право потребовать у АЗС сертификат или декларацию соответствия на реализуемое топливо. При подозрении на некачественный бензин можно подать жалобу в территориальный департамент Комитета.

"При наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств по обращениям физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан назначается внеплановая проверка. Внеплановой проверкой является проверка, назначаемая органом контроля и надзора по конкретным фактам и обстоятельствам, в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора, с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства", – говорится в ответе.

Но и в этом случае многое зависит от формата контроля, который чаще всего остаётся профилактическим.

"Действующее законодательство позволяет проводить профилактический контроль без посещения субъекта контроля и надзора путем изучения, анализа, сопоставления сведений, полученных из различных источников информации, в том числе на основе сведений, полученных из средств массовой информации и иных открытых источников, обращений физических и юридических лиц", – сказали в МТИ.

В ведомстве подчеркнули, что Комитетом технического регулирования и метрологии на постоянной основе проводится анализ сопоставления сведений, полученных из различных источников информации, в том числе на основе сведений, полученных из средств массовой информации и иных открытых источников, а также при наличии конкретных фактов и обстоятельств принимаются меры по обращениям физических и юридических лиц.