В Экибастузе американские и китайские компании хотят построить «Долину ЦОДов»

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание по реализации проекта «Долина центров обработки данных», который создаётся в Экибастузе по поручению Президента.

Проект уже вышел из стадии планов в практическую реализацию. В Павлодарской области определены земельные участки, заключены базовые соглашения и приобретена подстанция мощностью 215 МВт – это основа будущей энергетической инфраструктуры.

По данным Багдат Мусин, Казахстан ведёт переговоры с более чем 20 международными hyperscale-компаниями из США, Китая и Индии. Уже сформирован предварительный спрос на мощности свыше 100 МВт.

Правитльство также утвердило льготные тарифы на электроэнергию и закрепили налоговые и инвестиционные преференции для привлечения крупных технологических игроков.

Общий потенциал «Долины ЦОДов» оценивается до 1 ГВт, что позволит разместить крупных международных клиентов и сформировать в Казахстане крупнейший цифровой хаб региона.

Бектенов поручил ускорить принятие необходимых нормативных решений и обеспечить реализацию проекта в установленные сроки.