ОДКБ проведёт масштабные учения в Казахстане

Совместные военные учения стран ОДКБ пройдут в 2026 году на территории России, Беларуси и Казахстана. Передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление было сделано по итогам заседания военного комитета ОДКБ, которое прошло под председательством начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.

В ходе встречи представители генеральных штабов стран-участниц обсудили вопросы совместной оперативной и боевой подготовки. Особое внимание было уделено адаптации к современным условиям ведения вооружённых конфликтов.

Как отмечается, ключевым элементом подготовки в 2026 году станут многонациональные учения: три учения пройдут на территории России, два в Беларуси одно в Казахстане.

Проведение манёвров направлено на повышение координации вооружённых сил стран-участниц и укрепление коллективной безопасности в регионе.