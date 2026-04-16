ОДКБ проведёт масштабные учения в Казахстане
Заявление было сделано по итогам заседания военного комитета ОДКБ
Совместные военные учения стран ОДКБ пройдут в 2026 году на территории России, Беларуси и Казахстана. Передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Соответствующее заявление было сделано по итогам заседания военного комитета ОДКБ, которое прошло под председательством начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.
В ходе встречи представители генеральных штабов стран-участниц обсудили вопросы совместной оперативной и боевой подготовки. Особое внимание было уделено адаптации к современным условиям ведения вооружённых конфликтов.
Как отмечается, ключевым элементом подготовки в 2026 году станут многонациональные учения: три учения пройдут на территории России, два в Беларуси одно в Казахстане.
Проведение манёвров направлено на повышение координации вооружённых сил стран-участниц и укрепление коллективной безопасности в регионе.
