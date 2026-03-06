Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принятие новой Конституции является требованием времени и важнейшей задачей для государства. По его словам, проект Основного закона направлен на укрепление суверенитета, единства общества и защиту национальных интересов, передает BAQ.kz.

Выступая на торжественном мероприятии в Акорде посвященном Международному женскому дню, Глава государства отметил, что Казахстан сегодня занимает устойчивые позиции на международной арене. Президент также подчеркнул, что Казахстан последовательно выступает в защиту международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

«Мы выступали и будем выступать в защиту международного права, ставшего основой Устава ООН. Это принципиальная позиция Казахстана. Наше государство не может позволить себе иметь Основной закон, в котором содержатся положения, недвусмысленно ущемляющие национальное законодательство, ставящие его на вторую позицию. Это тоже вопрос Независимости и суверенитета», - сказал Президент.

По словам Токаева, действующая конституционная система страны также направлена на укрепление общественного согласия и единства народа.

«Конституция содержит нормы, укрепляющие единство народа Казахстана, межэтническое, межконфессиональное согласие, толерантность. Это наше политическое и духовное достояние, которое мы всем нашим обществом обязаны защищать правовыми средствами», - добавил Токаев.

Президент заявил, что новый проект Конституции отражает стратегический курс государства. Так в документе закреплены ключевые ценности развития страны. А именно в проекте ясно отражены такие принципы, как Справедливость и Патриотизм, Закон и Порядок, Чистота и Ответственность.