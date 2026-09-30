«Каждая работа как мой ребенок»: в Алматы открылась выставка Батимы Заурбековой

В Алматы открылась персональная выставка художницы Батимы Заурбековой, приуроченная к ее 80-летию. В трех залах музея имени Абылхана Кастеева собрали более 80 работ, созданных с 1970-х годов до сегодняшнего дня.

Выставка получила название «Нити наследия». В экспозицию вошли гобелены, живописные и графические работы, архивные фотографии.

©BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

Некоторые работы художница не видела 40-50 лет

Батима Заурбекова призналась, что долго ждала открытия выставки. Часть представленных произведений она увидела впервые за несколько десятилетий.

«Для меня этот день большой праздник. Я вижу работы, которые давно не встречала. Каждая из них стала для меня как ребенок. Есть произведения, которых я не видела 40-50 лет. Сюда приехало много людей из разных мест и из-за границы. Могу сказать, что это сложная выставка», - рассказала Батима Заурбекова.

©BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

Посетители могут проследить ее творческий путь более чем за полвека и увидеть, как менялись темы и художественные приемы автора.

Отдельный зал посвятили образу женщины

Одна из центральных тем творчества Заурбековой связана с женщиной. Этому образу в музее отвели отдельный зал.

В ее произведениях женщина предстает как символ красоты, мать, источник тепла и заботы.

©BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

Работы художницы отличаются мягкой эмоциональной подачей, ощущением движения и живым ритмом. Эти черты во многом связаны с еще одним увлечением Заурбековой, музыкой.

Она любит слушать кюи во время работы и нередко создает произведения под впечатлением от услышанной мелодии.

©BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

В детстве Заурбекова даже мечтала стать музыкантом и размышляла, какое направление искусства выбрать.

Музыка сохранилась в ее живописи и гобеленах через волнообразные линии, ритм и динамику композиций.

©BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

Почему выставка называется «Нити наследия»

Название связано с самой природой гобелена. Основа и нити переплетаются между собой и образуют единое произведение.

Есть и более широкий смысл. «Нити наследия» связывают прошлое, настоящее и будущее. История становится основой того, что существует сегодня и будет создано дальше.

©BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

Название выставки отсылает и к человеческой судьбе. Каждый человек словно сам создает узор собственной жизни, а его путь складывается в отдельное произведение со своими красками и характером.

К выставке выпустили три издания, посвященные творчеству Батимы Заурбековой. Книги представлены в самой экспозиции.

©BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

Работы Заурбековой показывали во Франции, Швеции и Турции

На открытие выставки пришел аким Алматы Дархан Амангельди, который поздравил художницу с юбилеем.

«Батима Заурбекова внесла особый вклад в становление и развитие национального искусства гобелена. В ее творчестве отражены история и культура казахского народа, семейные ценности. Художница развивала традиции национального декоративного искусства, соединяя их с современным художественным мышлением, и сформировала собственный почерк. Ее работы представляли не только в нашей стране, но и во Франции, Швеции и Турции», - сказал аким.

На церемонию открытия пришла и заместитель председателя Курултая Динара Закиева. Она поздравила Батиму Заурбекову и передала поздравление председателя Курултая Айбека Дадебая.