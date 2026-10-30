Каждая седьмая машина в Алматы дымит сверх нормы: чем это грозит водителям

Почти семь тысяч машин, почти тысяча нарушителей. Именно столько автомобилей с превышением выбросов нашли в Алматы всего за месяц проверок в рамках пилотного проекта Low Emission Zone (LEZ), сообщили в акимате города.

В сентябре на контрольных постах замерили выхлоп у 6833 автомобилей. У 922 из них, то есть у 13,5%, вредных веществ оказалось больше, чем допускают нормативы. Выходит, почти каждая седьмая машина на дорогах города дымит сверх нормы.

Водителям пока можно выдохнуть. Ни штрафов, ни платы за въезд, ни ограничений на проезд проект не предусматривает. Пилот продлится до конца года.

Хорошая новость в том, что проблема часто решается быстро. Больше половины нарушителей, 561 машина, после регулировки топливной системы прошли повторный замер без замечаний. Простая настройка двигателя и своевременное техобслуживание заметно снижают выбросы.

Ставки в этой истории высоки. По оценкам специалистов, на автотранспорт приходится около 60% загрязнения воздуха в Алматы, а смог в городе давно стал одной из главных бед жителей.

Пока город собирает данные, смотрит, в каком состоянии автопарк, и оценивает масштаб проблемы. Что делать дальше, решат по итогам пилота.