В ходе расширенного заседания депутатской фракции в Мажилисе обсуждены ключевые законопроекты о республиканском бюджете и объемах трансфертов на 2026–2028 годы, передает BAQ.KZ.

Особое внимание было уделено вопросам финансирования социальных программ, инфраструктурных проектов и укрепления региональных экономик.

Выступая на собрании, Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что бюджет на ближайшие три года имеет стратегическое значение и должен быть "сбалансированным, устойчивым и социально ориентированным".

"Наблюдается реальный рост экономики, реализуются новые проекты. Государство в полном объёме выполняет свои социальные обязательства перед гражданами. Проводится планомерная работа по диверсификации экономики. Поэтому считаю, что нам следует поддержать проект республиканского бюджета", — отметил Кошанов.

По его словам, необходимо обеспечить жёсткий контроль за освоением бюджетных средств: каждый тенге должен работать на благо общества. В числе приоритетов — повышение прозрачности распределения ресурсов и усиление ответственности местных бюджетов.

"Нужно эти деньги в первую очередь направить на завершение начатых проектов, а не распылять их на другие цели. Местные бюджеты должны осознавать свою самостоятельность, а не просить все время помощи из центра. Еще одним резервом должна стать ревизия уже запущенных проектов. Возможно в них есть неактуальные задачи, которые можно отложить. Люди сами видят и говорят, где можно сэкономить средства и направить их в другие сферы", – подчеркнул спикер Мажилиса.

С начала года золотовалютные резервы страны выросли на 25% и составили 57 млрд долларов США, а объем Национального фонда достиг 62 млрд долларов. ВВП по итогам девяти месяцев текущего года увеличился на 6,3%.

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что размер гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет на 2026–2028 годы сохранится на уровне 2,77 трлн тенге ежегодно.

По словам министра финансов Мади Такиева, доходы в республиканский бюджет на 2026 год прогнозируются в размере 23,1 трлн тенге, а расходы составят 27,8 трлн тенге, что на 2 трлн больше, чем в 2025 году. На социальную сферу планируется направить 10,7 трлн тенге, из которых 6,8 трлн тенге — социальные выплаты, а 3,6 трлн тенге — прямые расходы на образование и здравоохранение.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Савельева отметила, что формирование бюджета в этот раз базируется в большей степени на собственных доходах, а не на целевых трансфертах из Национального фонда. По её словам, это укрепляет макроэкономическую устойчивость страны.

Также участники заседания обсудили необходимость борьбы с теневой экономикой, повышения дисциплины в расходовании средств, своевременной подготовки проектно-сметной документации и оптимизации местных бюджетов. Особо были выделены проекты по развитию сёл и строительству школ будущего, которым необходимо увеличить финансирование.

В завершение участники заседания поддержали законопроекты о бюджете и выразили готовность продвигать инициативы, направленные на реализацию приоритетных программ и улучшение благосостояния граждан.