Каждая статья Конституции будет способствовать укреплению государственности - Токаев
Президент Казахстана отметил, что каждая ее статья, каждый пункт будут способствовать дальнейшему укреплению государственности, передает BAQ.KZ.
– Истинное обновление страны начинается не с политических лозунгов, а с обновления и укрепления нашего правового фундамента. Сплотившись как единый народ, мы приступили к этой важнейшей работе. Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и нашего суверенитета. Каждая ее статья, каждый пункт будут способствовать дальнейшему укреплению государственности. Мы уделили особое внимание сохранению преемственности многовековой истории Великой степи. Наши предки с самых истоков придавали особое значение созданию правового государства. Ярким доказательством тому служат «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»), «Есім ханның ескі жолы» («Исконный путь хана Есима») и «Жеты Жаргы» хана Тауке. Новый Основной закон сильного и конкурентоспособного Казахстана – это уникальный документ в новых исторических и геополитических условиях. Он займет особое место в нашей истории.
Касым-Жомарт Токаев заверил, что это фундаментальный документ, отражающий помыслы, чаяния и надежды наших соотечественников. Это поистине Народная Конституция.
– Патриоты — это люди, которые добросовестно выполняют свою работу на всех участках, будь это университет, школа, больница, предприятие или министерство, уже не говоря о военной службе. Всего не перечислишь. Труд не может быть плохим по сути своей.
