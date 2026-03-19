Президент Казахстана отметил, что каждая ее статья, каждый пункт будут способствовать дальнейшему укреплению государственности, передает BAQ.KZ.

– Истинное обновление страны начинается не с политических лозунгов, а с обновления и укрепления нашего правового фундамента. Сплотившись как единый народ, мы приступили к этой важнейшей работе. Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и нашего суверенитета. Каждая ее статья, каждый пункт будут способствовать дальнейшему укреплению государственности. Мы уделили особое внимание сохранению преемственности многовековой истории Великой степи. Наши предки с самых истоков придавали особое значение созданию правового государства. Ярким доказательством тому служат «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»), «Есім ханның ескі жолы» («Исконный путь хана Есима») и «Жеты Жаргы» хана Тауке. Новый Основной закон сильного и конкурентоспособного Казахстана – это уникальный документ в новых исторических и геополитических условиях. Он займет особое место в нашей истории, - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев заверил, что это фундаментальный документ, отражающий помыслы, чаяния и надежды наших соотечественников. Это поистине Народная Конституция.