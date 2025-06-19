Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представил обзор автокредитного рынка за первый квартал 2025 года. Данные свидетельствуют о продолжающемся росте интереса казахстанцев к покупке автомобилей в рассрочку, передаёт BAQ.KZ.

Основные показатели и тренды:

Объем выданных автокредитов за январь–март 2025 года составил ₸483 млрд — это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (₸395 млрд).

Количество выданных займов составило 213 тысяч, что на 36% больше, чем в прошлом году (156 тыс.).

Средний размер автокредита вырос на 2% и составил ₸6,4 млн на фоне умеренного роста цен на автомобили (+4%).

Доля автокредитов в общем объеме розничных займов выросла до 12,7% (год назад — 10,2%).

На займы от 3 до 10 млн тенге приходится 75,2% всех автокредитов (против 66,4% в 2024 году).

Средневзвешенная ставка по автокредитам снизилась до 14,8%, оставаясь ниже базовой ставки.

Одобрение и риски:

Доля одобренных заявок на автокредиты снизилась с 18,5% до 15,7%, что связано с жесткой денежно-кредитной политикой и консервативным подходом банков.

Уровень просрочки по автокредитам составляет 3,2%, что лучше, чем в среднем по розничному кредитованию.

При этом доля ежемесячных платежей в доходах населения снизилась с 27,7% до 24,2% — рост зарплат опережает рост среднего платежа.

Автопроизводство и рынок:

В 1 квартале 2025 года в стране произведено 32,3 тыс. автомобилей, тогда как в 4 квартале 2024 года — 54,3 тыс.

Доля произведенных авто от общего количества регистраций составила 8% (против 10% ранее).

Доля кредитных сделок от всех регистраций авто достигла 52,7%, что выше уровня прошлого года (42,6%).

Выводы и прогноз:

За 3 месяца 2025 года подано 1,4 млн заявок на автокредиты.

Автокредитование становится ключевым драйвером роста розничного портфеля на фоне снижения спроса на беззалоговые потребительские займы.

Рост интереса также связан с возможностью коммерческого использования автомобилей (такси, доставка, логистика).

Во 2 квартале ожидается дальнейший рост спроса на фоне ожиданий снижения ставок и расширения продуктовых предложений.

Однако жесткий скоринг со стороны банков сохранится, сдерживая чрезмерный рост портфеля и поддерживая его качество.