За десять месяцев 2026 года число погибших в ДТП в Казахстане снизилось почти на 16%. Однако загородные трассы по-прежнему остаются наиболее опасными: на них приходится около 10% всех аварий, но 44% погибших. Такие данные озвучили на стратегической сессии в рамках выставки Kaztraffic 2026 в Астане.

По данным Комитета административной полиции МВД, с начала года на трассах погибли 708 человек из 1612 погибших в ДТП по стране. При этом две трети смертельных аварий на загородных дорогах связаны с лобовыми столкновениями. Одна из причин — отсутствие разделительных ограждений между встречными потоками.

Полиция предлагает не ждать полной реконструкции трасс, а поэтапно разделять встречные потоки и устанавливать защитные ограждения. За десять месяцев на дорогах выявили около 100 тысяч недостатков, установили 1,3 тысячи километров ограждений, более 500 светофоров и 18 тысяч дорожных знаков. При этом современным требованиям безопасности соответствуют лишь 16% республиканских дорог — около 4 тысяч из 25 тысяч километров. Из 263 выявленных опасных участков устранить удалось только 63.

Участники сессии также указали на нехватку мест отдыха для водителей, недостаток дорожной техники и проблемы со своевременной уборкой снега. По итогам встречи предложено разработать новую Национальную стратегию безопасности дорожного движения до 2030 года и отдельную бюджетную программу.