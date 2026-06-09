Каждая вторая жалоба — из-за долгов: что показала статистика финрегулятора

В Казахстане заметно выросло количество обращений граждан к финансовому регулятору. Только за апрель Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассмотрело 17,4 тысячи жалоб и запросов, связанных с деятельностью банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Это на 26,1% больше, чем месяцем ранее.

Чаще всего казахстанцы обращались по вопросам банковского обслуживания. На банковский сектор пришлось почти 48% всех обращений. Еще треть жалоб связана с деятельностью микрофинансовых организаций, а около 9% – с работой коллекторских агентств.

"Основная доля обращений пришлась на урегулирование задолженности по займам – 45%, разъяснение законодательства – 14% и консультации по различным вопросам – 9%", – говорится в сообщении Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Долги остаются главной причиной обращений

Статистика показывает, что большинство вопросов по-прежнему связано с кредитной нагрузкой населения. Люди обращаются за разъяснениями по условиям погашения займов, реструктуризации долгов и взаимодействию с финансовыми организациями.

Параллельно регулятор продолжает надзор за участниками финансового рынка. В апреле по выявленным нарушениям были вынесены четыре письменных предписания, применены восемь мер надзорного реагирования и наложены 11 административных штрафов на общую сумму 4,9 млн тенге.

Наибольшее количество штрафов получили страховые организации. Меры воздействия также применялись к банкам, микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам.

Ипотеку на сотни миллиардов тенге удалось рефинансировать

Одновременно продолжается реализация государственной программы рефинансирования ипотечных займов, направленной на сохранение единственного жилья граждан и снижение долговой нагрузки.

По данным агентства, в рамках первого направления программы банки рефинансировали 33,3 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 213 млрд тенге. Речь идет о займах, оформленных в период с 2004 по 2020 годы.

Еще 16,2 тысячи валютных ипотечных займов были переведены или рефинансированы на сумму 114,4 млрд тенге.

Кроме того, дополнительную финансовую поддержку получили 10,6 тысячи заемщиков из социально уязвимых категорий населения.

"Дополнительная помощь оказывается в виде уменьшения задолженности заемщика, установления льготных графиков погашения, а также возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка", – говорится в сообщении Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Общий объем такой поддержки превысил 101 млрд тенге.

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