Ломбарды нарастили выдачу потребительских микрокредитов на 15%

Объем микрокредитов, выданных организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на 1 апреля 2026 года достиг 3,1 трлн тенге. За первый квартал текущего года показатель вырос на 1,4%, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Казахстанцы стали чаще брать микрокредиты

Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте кредитования населения. Портфель займов физическим лицам увеличился на 5,4% и составил 1,4 трлн тенге. Основным драйвером стали потребительские микрокредиты ломбардов, объем которых вырос на 15,3%.

При этом объем микрокредитов, выданных бизнесу, снизился на 1,6% и составил 1,7 трлн тенге. В регуляторе объясняют это погашением сезонных займов, ранее выданных кредитными товариществами.

Активы рынка достигли 3,5 трлн тенге

Активы организаций, работающих на рынке микрокредитования, на 1 апреля составили 3,5 трлн тенге. Незначительное снижение на 0,4% за квартал связано с сокращением дебиторской задолженности кредитных товариществ.

Крупнейшую долю рынка занимают микрофинансовые организации, на которые приходится 48,2% всех активов. Доля кредитных товариществ составляет 33,3%, ломбардов – 18,6%.

Просрочка на низком уровне

Уровень проблемных займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) составил 4%. Для займов физическим лицам этот показатель достиг 4,9%.

Обязательства организаций микрокредитования за квартал сократились на 0,6% и составили 2,3 трлн тенге. Собственный капитал сектора сохранил рост и достиг 1,3 трлн тенге.

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