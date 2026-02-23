По итогам 2025 года в Казахстане 24% дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими не были поставлены на специальный учет. Это означает, что формально каждая четвертая авария с ранеными или погибшими гражданами «не учитывалась» в официальной правовой статистике. Общее количество таких ДТП достигло 36,1 тыс. единиц — рекордного показателя за последние 11 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Почему показатели различаются по регионам

Доля «укрытых» аварий сильно варьируется в зависимости от региона. В пяти регионах, включая Карагандинская область и Туркестанская область, она превышает 50%, а в двух регионах достигает почти 100%. В остальных регионах показатель не превышает 10%.

По словам экспертов, высокие показатели «укрытия» связаны с особенностями методологии учета. Укрытым считается ДТП, которое не поставлено на специальный учет, хотя может быть зарегистрировано в общем административном или уголовном учете. Специальный учет позволяет оценивать реальную ситуацию с безопасностью на дорогах, а общий учет охватывает все правонарушения, включая аварии без пострадавших.

Рост числа «укрытых» ДТП объясняется новыми правилами

По данным КПСиСУ ГП РК, рост формально «укрытых» ДТП связан с усилением сверок между полицией и медицинскими организациями, а также с изменением критериев учета «раненого лица». С июня 2024 года к категории раненых стали относить всех, кто получил вред здоровью и обратился за медицинской помощью, независимо от судебно-медицинской экспертизы.

Также внедрение аналитических инструментов и активизация работы органов полиции позволили выявлять больше случаев ранее неучтенных ДТП.

Несмотря на рекордное количество ДТП с пострадавшими, эксперты отмечают, что это не свидетельствует о массовом сокрытии аварий и не отражает реальное ухудшение ситуации на дорогах. Рост числа «укрытых» ДТП в большей степени связан с совершенствованием методики учета и повышением прозрачности статистики, а не с ростом опасности дорожного движения.