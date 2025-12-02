Каждое третье преступление в Казахстане — коррупция: раскрыта ноябрьская статистика
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане за ноябрь 2025 года зарегистрировано 100 уголовных правонарушений, квалифицируемых по различным статьям Уголовного кодекса. Лидирующую позицию занимают коррупционные преступления: 33 случая дачи взятки и 17 фактов получения взятки, что составляет примерно треть всех зарегистрированных правонарушений, передает BAQ.KZ со ссылкой на КНБ.
Среди других распространённых преступлений в ноябре — мошенничество (15 случаев), злоупотребление должностными полномочиями (11 случаев), а также единичные случаи рейдерства, вымогательства и подделки документов.
В суд было направлено 24 уголовных дела, в том числе по статьям:
-
мошенничество — 10 дел,
-
получение взятки — 3 дела,
-
дача взятки — 8 дел,
-
легализация преступных доходов — 1 дело,
-
подделка документов — 2 дела.
По завершённым уголовным делам в ноябре возмещён ущерб на 409,6 млн тенге.
Правоохранительные органы продолжают работу по раскрытию преступлений, обеспечению возмещения ущерба и привлечению виновных к ответственности.
Самое читаемое
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- В Шымкенте ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
- Нацбанк обновил курсы валют на 1 декабря
- Софья Берульцева принесла Казахстану серебро на чемпионате мира по каратэ
- Из армии в психушку: срочника уволили в запас в Мангистау