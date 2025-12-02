В Казахстане за ноябрь 2025 года зарегистрировано 100 уголовных правонарушений, квалифицируемых по различным статьям Уголовного кодекса. Лидирующую позицию занимают коррупционные преступления: 33 случая дачи взятки и 17 фактов получения взятки, что составляет примерно треть всех зарегистрированных правонарушений, передает BAQ.KZ со ссылкой на КНБ.

Среди других распространённых преступлений в ноябре — мошенничество (15 случаев), злоупотребление должностными полномочиями (11 случаев), а также единичные случаи рейдерства, вымогательства и подделки документов.

В суд было направлено 24 уголовных дела, в том числе по статьям:

мошенничество — 10 дел,

получение взятки — 3 дела,

дача взятки — 8 дел,

легализация преступных доходов — 1 дело,

подделка документов — 2 дела.

По завершённым уголовным делам в ноябре возмещён ущерб на 409,6 млн тенге.

Правоохранительные органы продолжают работу по раскрытию преступлений, обеспечению возмещения ущерба и привлечению виновных к ответственности.