Каждое второе преступление: в Алматы раскрыли тревожную статистику по алкоголю

С начала 2026 года в Алматы люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили 224 преступления. Об этом сообщили в департаменте полиции города. По данным ведомства, 97 из них связаны с причинением тяжкого вреда здоровью. В связи с этим полицейские продолжают профилактическую работу с владельцами магазинов и других торговых точек, реализующих алкоголь. Очередная встреча прошла в Алмалинском районе, где предпринимателям напомнили о требованиях законодательства и правилах продажи спиртного.

Каждое такое преступление — это человеческая трагедия, которой зачастую можно было избежать. Наша задача — не только реагировать на последствия, но и предупреждать причины. Именно поэтому профилактическая работа с субъектами торговли, реализующими алкогольную продукцию, остается одним из важных направлений деятельности полиции, — отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Жандос Кавлиев.

В полиции призвали предпринимателей соблюдать требования законодательства при продаже алкогольной продукции и не допускать нарушений, которые могут способствовать росту преступности.