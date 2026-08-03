Каждое второе преступление: в Алматы раскрыли тревожную статистику по алкоголю
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С начала 2026 года в Алматы люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили 224 преступления. Об этом сообщили в департаменте полиции города. По данным ведомства, 97 из них связаны с причинением тяжкого вреда здоровью. В связи с этим полицейские продолжают профилактическую работу с владельцами магазинов и других торговых точек, реализующих алкоголь. Очередная встреча прошла в Алмалинском районе, где предпринимателям напомнили о требованиях законодательства и правилах продажи спиртного.
Каждое такое преступление — это человеческая трагедия, которой зачастую можно было избежать. Наша задача — не только реагировать на последствия, но и предупреждать причины. Именно поэтому профилактическая работа с субъектами торговли, реализующими алкогольную продукцию, остается одним из важных направлений деятельности полиции, — отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Жандос Кавлиев.
В полиции призвали предпринимателей соблюдать требования законодательства при продаже алкогольной продукции и не допускать нарушений, которые могут способствовать росту преступности.
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