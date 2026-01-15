  • 15 Января, 15:30

"Каждое заседание приносит реальные плоды" — Бибигуль Жексенбай о Национальном курултае

Фото: Акорда

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай отметила результаты работы Национального курултая, передает BAQ.KZ.

В кулуарах Парламента она напомнила, что уже прошло  четыре заседания, на которых были рассмотрены десятки законов, направленных на решение актуальных проблем общества.

– Основные законы касаются развития общества и решают накопившиеся годами вопросы – от бытового насилия до укрепления национальных ценностей. Только по итогам четвёртого заседания были приняты 10 законов, затрагивающих сферу архивного дела, борьбу с наркобизнесом и наркоманией. Каждое заседание Национального курултая, считаю, приносит реальные результаты, которые уже мы видим в нашем обществе, — подчеркнула Жексенбай.

