"Каждое заседание приносит реальные плоды" — Бибигуль Жексенбай о Национальном курултае
Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51
Фото: Акорда
Депутат Сената Бибигуль Жексенбай отметила результаты работы Национального курултая, передает BAQ.KZ.
В кулуарах Парламента она напомнила, что уже прошло четыре заседания, на которых были рассмотрены десятки законов, направленных на решение актуальных проблем общества.
– Основные законы касаются развития общества и решают накопившиеся годами вопросы – от бытового насилия до укрепления национальных ценностей. Только по итогам четвёртого заседания были приняты 10 законов, затрагивающих сферу архивного дела, борьбу с наркобизнесом и наркоманией. Каждое заседание Национального курултая, считаю, приносит реальные результаты, которые уже мы видим в нашем обществе, — подчеркнула Жексенбай.
