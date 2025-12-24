На четвёртом заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые приоритеты развития страны и дал Правительству и государственным органам ряд конкретных поручений. По прошествии времени по части из них уже приняты решения и началась практическая реализация. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие вопросы, поднятые на курултае, перешли в плоскость реальных действий.

В сфере политических реформ Президент отдельно отметил масштабное обновление институтов власти за последние годы. По его словам, за три года в Казахстане проведены беспрецедентные институциональные преобразования: усилилась роль Парламента, возросла ответственность Правительства. Работа в этом направлении продолжается. С 2025 года все акимы районов избираются напрямую, а также приняты новые нормативные документы, направленные на совершенствование системы местного самоуправления.

Отдельный акцент был сделан на налоговой реформе. Глава государства прямо заявил, что откладывать её опасно, поскольку это напрямую влияет на финансовую устойчивость страны. После заседания курултая были повышены ставки социального налога, пересмотрены социальные отчисления и единые платежи, а также подготовлены предложения по изменению системы НДС. В результате принят новый Налоговый кодекс. Эти меры нацелены на сокращение теневой экономики и защиту добросовестных налогоплательщиков. Обновлённые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.

Решение принято и по вопросу единого часового пояса. Президент призвал не политизировать эту тему и обозначил чёткую позицию, подчеркнув, что существенного негативного влияния на жизнь населения выявлено не было, а сама мера необходима для повышения управленческой эффективности. В настоящее время в регионах проведена адаптация графиков работы, государственные органы полностью перешли на единое время. Таким образом, поручение, озвученное на курултае, реализовано на практике.

Говоря об экономике и инфраструктуре, Глава государства обозначил приоритет развития реального сектора. По его словам, важно не просто распределять средства, а видеть конкретный результат. После курултая в государственные планы был включён проект автодороги по направлению Астана – Аркалык – Торгай – Ыргыз, начато развитие новых железнодорожных и логистических маршрутов, утверждена Концепция развития региональной инфраструктуры на 2025–2030 годы. Эти проекты призваны дать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Торгайского региона.

В сфере цифровизации и искусственного интеллекта заложена правовая основа для дальнейшего движения. Президент поставил задачу превратить Казахстан в цифровой хаб, отметив, что цифровые технологии и AI становятся решающими факторами развития. В 2025 году принят национальный план мероприятий по цифровому развитию и искусственному интеллекту, начата разработка Цифрового кодекса, продолжается перевод государственных услуг в онлайн-формат. Кроме того, создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

В региональной политике поставлена цель сократить разрыв между территориями. Президент подчеркнул, что развитие страны должно одинаково ощущаться во всех регионах. В этой связи утверждена Концепция регионального развития на 2025–2030 годы и запущены программы, направленные на наращивание экономического потенциала областей.

Пошагово реализуются и инициативы в социальной и духовной сферах. На курултае поднимались вопросы концепции "Адал азамат", защиты детей, общественной этики и безопасности. В настоящее время утверждены новые принципы внутренней политики, а программы, связанные с воспитанием и национальными ценностями, начали внедряться в систему образования. Параллельно принимаются конкретные меры в сфере кино, а также по противодействию псевдокоучингу и интернет-мошенничеству.

Подводя итог, Президент на заседании Национального курултая подчеркнул, что у Казахстана есть все возможности для поступательного развития. Он отметил, что на фоне старения населения в мире Казахстан остаётся страной молодых и образованных граждан, и задача государства — укреплять этот потенциал, быть ориентированным на запросы людей и эффективно решать возникающие проблемы. По его словам, стране необходимо строить развитую, высокотехнологичную экономику, основанную на знаниях и инновациях, поскольку человек является главной ценностью государства. Идея Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана, подчеркнул Глава государства, означает создание страны равных возможностей, где каждый гражданин может реализовать свои способности, честным трудом обеспечивать семью, а закон и порядок остаются незыблемым фундаментом общественной жизни.