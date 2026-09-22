Каждому инвестору по прокурору: Казахстан представил свою модель в Гонконге

Около 3,5 тысячи инвестиционных проектов с участием инвесторов из 36 стран находятся под сопровождением прокуроров, за каждым проектом закреплен отдельный прокурор. Об этом на 11-м саммите «Один пояс, один путь» в Гонконге рассказал первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев, передает BAQ.KZ.

В саммите участвовали больше 5 тысяч представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества. Умиралиев представил международной аудитории систему прокурорского сопровождения инвестпроектов, которая действует в Казахстане.

На полях саммита он провел серию переговоров. С главой администрации Специального административного района Гонконг Джоном Ли обсудили развитие двустороннего диалога.

Секретарю по вопросам юстиции Гонконга Полу Лэму казахстанская сторона предложила создать рабочую экспертную группу между Департаментом юстиции Гонконга и Комитетом по защите прав инвесторов Генпрокуратуры. Основное внимание группа уделит обмену опытом в разрешении инвестиционных споров, включая арбитраж и медиацию. Отдельным направлением станет прямой диалог с международным бизнесом.

По итогам встречи с исполнительным директором Гонконгского совета по развитию торговли Софией Чонг Генпрокуратура и HKTDC подписали меморандум о взаимопонимании. Документ дает казахстанскому надзорному органу дополнительную площадку для взаимодействия с международным бизнес-сообществом.

С генеральным директором Офиса по привлечению стратегических предприятий Питером Яном обсудили механизмы правовой защиты и институциональной поддержки компаний, которые рассматривают возможность реализовать в Казахстане высокотехнологичные и стратегические проекты.

В Генпрокуратуре считают, что системная правовая защита инвесторов укрепляет доверие международного бизнеса и помогает привлекать в страну новые проекты.

Напомним, на том же саммите министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев предложил Гонконгу и Китаю сотрудничать в формате треугольника, где Казахстан дает инфраструктуру и ресурсы, материковый Китай производственные возможности, а Гонконг финансовую и управленческую экспертизу.