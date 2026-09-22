Каждому инвестору по прокурору: Казахстан представил свою модель в Гонконге
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Около 3,5 тысячи инвестиционных проектов с участием инвесторов из 36 стран находятся под сопровождением прокуроров, за каждым проектом закреплен отдельный прокурор. Об этом на 11-м саммите «Один пояс, один путь» в Гонконге рассказал первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев, передает BAQ.KZ.
В саммите участвовали больше 5 тысяч представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества. Умиралиев представил международной аудитории систему прокурорского сопровождения инвестпроектов, которая действует в Казахстане.
На полях саммита он провел серию переговоров. С главой администрации Специального административного района Гонконг Джоном Ли обсудили развитие двустороннего диалога.
Секретарю по вопросам юстиции Гонконга Полу Лэму казахстанская сторона предложила создать рабочую экспертную группу между Департаментом юстиции Гонконга и Комитетом по защите прав инвесторов Генпрокуратуры. Основное внимание группа уделит обмену опытом в разрешении инвестиционных споров, включая арбитраж и медиацию. Отдельным направлением станет прямой диалог с международным бизнесом.
По итогам встречи с исполнительным директором Гонконгского совета по развитию торговли Софией Чонг Генпрокуратура и HKTDC подписали меморандум о взаимопонимании. Документ дает казахстанскому надзорному органу дополнительную площадку для взаимодействия с международным бизнес-сообществом.
С генеральным директором Офиса по привлечению стратегических предприятий Питером Яном обсудили механизмы правовой защиты и институциональной поддержки компаний, которые рассматривают возможность реализовать в Казахстане высокотехнологичные и стратегические проекты.
В Генпрокуратуре считают, что системная правовая защита инвесторов укрепляет доверие международного бизнеса и помогает привлекать в страну новые проекты.
Напомним, на том же саммите министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев предложил Гонконгу и Китаю сотрудничать в формате треугольника, где Казахстан дает инфраструктуру и ресурсы, материковый Китай производственные возможности, а Гонконг финансовую и управленческую экспертизу.
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