Треугольник Казахстан, Китай, Гонконг: как Астана хочет привлечь инвестиции

Казахстан предложил выстраивать сотрудничество в формате треугольника «Казахстан и Центральная Азия – материковый Китай – Гонконг». Астана в этой схеме дает инфраструктуру и ресурсы, материковый Китай производственные возможности, Гонконг финансовую и управленческую экспертизу. С таким предложением на 11-м саммите «Один пояс, один путь» в Гонконге выступил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает BAQ.KZ.

Смысл в том, чтобы не ограничиваться транзитом. Сегодня через территорию Казахстана проходит около 85 % сухопутных железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Европой, но задача страны, по словам министра, состоит в формировании полноценного экономического коридора, создающего условия для новых производств, инвестиций и региональных цепочек поставок.

Товарооборот с Китаем за семь месяцев 2026 года достиг 32,4 млрд долларов, увеличившись на 24,1 % к тому же периоду прошлого года. Торговля с Гонконгом за первое полугодие составила 250,6 млн долларов, это в 2,6 раза больше, чем за первую половину 2025 года.

Шаккалиев выступил на сессии Policy Dialogue, посвященной формированию устойчивых торговых и инвестиционных связей в условиях трансформации мировой экономики.

Он напомнил, что идею Экономического пояса Шелкового пути председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул в Астане в 2013 году. Сейчас, по оценке министра, инициатива выходит на новый этап, где наряду с физической инфраструктурой растет значение цифровой связанности, трансграничных потоков данных и совместимых цифровых платформ.

Казахстан развивает железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, пограничные переходы, логистические центры и Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор. Особое значение придается сочетанию жесткой и мягкой инфраструктуры, когда строительство транспортных объектов идет одновременно с цифровизацией процедур, гармонизацией стандартов и упрощением таможенного оформления. Расширяется и сеть зарубежных терминалов.

Зачем Казахстану Гонконг

Гонконг министр назвал одним из ведущих международных финансовых и деловых центров. По его словам, объединение финансовой экспертизы Гонконга, инвестиционного потенциала Казахстана и растущего рынка Центральной Азии может стать основой для запуска нового поколения совместных проектов.

В рамках поездки Шаккалиев встретился с главой администрации Специального административного района Гонконг Джоном Ли. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Джона Ли в Казахстан в июне этого года.

Министр отметил, что формирование новых маршрутов должно сопровождаться развитием промышленной кооперации. Казахстан заинтересован в размещении новых производств и создании региональных производственно-сбытовых цепочек с участием зарубежных партнеров.

Джон Ли заявил, что Гонконг может выступать не только связующим звеном между рынками, но и комплексным партнером при реализации крупных проектов, объединяя инвесторов, финансовые институты, технологические и профессиональные компании. Подход с треугольником он поддержал, назвав Казахстан одним из наиболее перспективных направлений для выхода гонконгских компаний на рынок Центральной Азии.

Гонконгская сторона выразила готовность помогать устанавливать прямые контакты между казахстанскими проектами и потенциальными инвесторами, в том числе компаниями из горнодобывающей и промышленной сфер.

Отдельно обсуждалось финансовое сотрудничество. Речь шла о привлечении гонконгского капитала в казахстанские проекты, взаимодействии финансовых институтов, новых финансовых инструментах и сотрудничестве в торговле сырьевыми товарами.

Совместные проекты стороны рассматривают в транспорте и логистике, промышленности, горнодобывающем секторе, финансах, цифровизации и инвестициях. По итогам встречи договорились продолжить проработку конкретных проектов.

Завершая рабочую программу, Шаккалиев пригласил компании Гонконга и материкового Китая активнее использовать возможности Казахстана для выхода на рынки Центральной Азии.