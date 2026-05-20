Каждую налоговую льготу начнут оценивать отдельно в Казахстане
Это позволит оценивать эффективность налоговых льгот.
Министерство национальной экономики разработало проект постановления Правительства "Об утверждении Правил формирования аналитического отчета о налоговых расходах".
Документ подготовлен в рамках реализации Бюджетного кодекса и направлен на повышение эффективности управления государственными ресурсами.
Главное нововведение – переход от простого учета налоговых льгот к их комплексному анализу с точки зрения социально-экономической эффективности. В республике впервые будет внедрен ежегодный аналитический отчет о налоговых расходах, который позволит оценивать реальную отдачу от каждой налоговой преференции.
Согласно проекту, каждая налоговая льгота будет анализироваться отдельно. В ходе оценки будет определяться, способствует ли она росту инвестиций, созданию новых рабочих мест, развитию отраслей экономики и достижению стратегических целей государства.
Отчет планируется формировать на основе данных государственных органов, налоговой отчетности и официальной статистики. Его результаты станут основанием для принятия решений о сохранении, изменении или отмене налоговых льгот в зависимости от их эффективности.
Также документ предусматривает внедрение анализа налогового разрыва – разницы между потенциальными и фактическими налоговыми поступлениями. Это позволит повысить качество налогового администрирования и эффективность бюджетной политики.
Первый аналитический отчет планируется подготовить в 2027 году по итогам периода внедрения налоговой реформы. В дальнейшем он будет публиковаться ежегодно на официальном сайте Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 июня 2026 года.
