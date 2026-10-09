Каждый четвертый объект получил отказ по требованиям доступности в Казахстане

В Казахстане почти каждую четвертую декларацию о доступности строящихся объектов для людей с инвалидностью и маломобильных граждан не согласовали. Больше всего отказов пришлось на Алматы, передает BAQ.KZ.

Новый порядок действует с 1 июня 2026 года после вступления в силу Строительного кодекса. Теперь перед вводом объекта в эксплуатацию необходимо подтвердить, что здание соответствует требованиям доступности.

К 30 сентября в территориальные департаменты поступило 562 заявления. Из них 147, или 26%, согласовали, по 138, или 25%, отказали. Еще 165 заявлений остаются на рассмотрении.

По 20 обращениям специалисты установили, что согласование декларации вообще не требуется.

При этом приведенные в сообщении данные охватывают 470 из 562 заявлений. Статус еще 92 заявлений в опубликованной информации не уточняется.

Где отказов больше всего

Лидером по числу отказов стал Алматы – здесь не согласовали 41 декларацию. В Костанайской области таких случаев было 18, в Шымкенте – 14.

Новый механизм должен выявлять проблемы еще до того, как объект откроется для посетителей.

«Доступная среда должна формироваться уже на этапе проектирования объекта, а соответствие требованиям доступности – подтверждаться до его ввода в эксплуатацию. Такой подход позволит своевременно выявлять несоответствия, снижать риск их сохранения после завершения строительства и создавать инфраструктуру, отвечающую потребностям всех категорий граждан», – говорится в сообщении.

Для единообразного применения требований Комитет обучает сотрудников территориальных подразделений, организует обмен практикой между регионами и внедряет цифровые инструменты, с помощью которых можно фиксировать соответствие объектов установленным нормам.

Главная задача нового порядка – не допускать ввода зданий, которыми люди с инвалидностью и другие маломобильные граждане не смогут пользоваться без препятствий.