Каждый четвертый объект получил отказ по требованиям доступности в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане почти каждую четвертую декларацию о доступности строящихся объектов для людей с инвалидностью и маломобильных граждан не согласовали. Больше всего отказов пришлось на Алматы, передает BAQ.KZ.
Новый порядок действует с 1 июня 2026 года после вступления в силу Строительного кодекса. Теперь перед вводом объекта в эксплуатацию необходимо подтвердить, что здание соответствует требованиям доступности.
К 30 сентября в территориальные департаменты поступило 562 заявления. Из них 147, или 26%, согласовали, по 138, или 25%, отказали. Еще 165 заявлений остаются на рассмотрении.
По 20 обращениям специалисты установили, что согласование декларации вообще не требуется.
При этом приведенные в сообщении данные охватывают 470 из 562 заявлений. Статус еще 92 заявлений в опубликованной информации не уточняется.
Где отказов больше всего
Лидером по числу отказов стал Алматы – здесь не согласовали 41 декларацию. В Костанайской области таких случаев было 18, в Шымкенте – 14.
Новый механизм должен выявлять проблемы еще до того, как объект откроется для посетителей.
«Доступная среда должна формироваться уже на этапе проектирования объекта, а соответствие требованиям доступности – подтверждаться до его ввода в эксплуатацию. Такой подход позволит своевременно выявлять несоответствия, снижать риск их сохранения после завершения строительства и создавать инфраструктуру, отвечающую потребностям всех категорий граждан», – говорится в сообщении.
Для единообразного применения требований Комитет обучает сотрудников территориальных подразделений, организует обмен практикой между регионами и внедряет цифровые инструменты, с помощью которых можно фиксировать соответствие объектов установленным нормам.
Главная задача нового порядка – не допускать ввода зданий, которыми люди с инвалидностью и другие маломобильные граждане не смогут пользоваться без препятствий.
Самое читаемое
- Почти 200 частных домов снесут в Алматы: какие улицы попадут под реновацию
- Генплан Семея: куда будет расти город и что может изменить его облик
- От Рыбакиной до Шайдорова: главные спортивные прорывы Казахстана за семь лет
- Половина многоэтажных домов в Костанае строилась больше полувека назад, но реновация пока стопорится
- Декрет, лечение, пособия и пенсии: что государство гарантирует казахстанцам