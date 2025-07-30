На экспертной встрече по обсуждению итогов исследования о влиянии пропаганды ЛГБТ на несовершеннолетних председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова озвучила тревожные данные о цифровой безопасности несовершеннолетних в Казахстане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы Комитета, в стране число детей приближается к 7 миллионам человек. Это 35% всего населения.

В соответствии с Конвенцией о правах ребёнка государство должно исключить доступ несовершеннолетних к информации и материалам, которые могут навредить их психическому и физическому благополучию. Оспанова сослалась на исследование, проведенное Министерством просвещения совместно с ЮНИСЕФ в 2023 году. Целью работы было изучение цифровой грамотности детей и выявление потенциальных угроз в Интернете. Результаты оказались тревожными.

"В общей сложности 4,2% детей сообщили, что разговаривали с незнакомцами старше 18 лет один или два раза. То есть с совершенно незнакомыми людьми. Каждый десятый ребёнок полностью согласен, что в Интернете есть вещи, которые расстраивают, беспокоят их и их сверстников. 11,1% детей отправляли свою личную фотографию или видео кому-то, кого они не знали лично. Четверть детей – это тоже страшная цифра – не сообщили никому о своём неприятном опыте. Чуть больше 1 из 10 мальчиков – 12% шли на встречу с незнакомцем из Интернета, среди девочек – 10%. Результаты исследования свидетельствуют о том, что дети находятся в достаточно серьезной степени риска", - сказала Насымжан Оспанова.

По её словам, неокрепшая и ещё несформировавшаяся психика ребёнка часто не готова выдержать информационную атаку – информация меняет и деформирует психику ребенка, воздействует на его воображение, даёт новые установки и модели поведения, тем самым нанося вред психическому и психо-эмоциональному здоровью, кроме того дети подвергаются риску насилия, использования персональных данных и причинения вреда здоровью.